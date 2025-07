Espanya, a la final

Publicat per Agències Creat: Actualitzat:

Amb un gol al minut 113, Aitana Bonmatí va tombar l’octacampiona Alemanya per portar Espanya a la seua primera final de l’Eurocopa de futbol en la qual es creuarà amb Anglaterra aquest diumenge a Basilea. Va arribar la primera victòria davant d’Alemanya. I en quin moment. Espanya va tombar dos murs a Zúric. Mai no havia arribat a una final de l’Eurocopa. Mai no havia guanyat Alemanya. Però sempre hi ha una primera vegada. Espanya, sostinguda per les parades de Cata Coll que van forçar la pròrroga, es va cobrar la revenja del bronze olímpic per eliminar la selecció germànica i hi haurà una reedició de la final del Mundial. Continuen escrivint la història. La intensitat, el rigor tàctic i la maduresa van marcar l’inici de la semifinal. Fidel a la seua identitat, la selecció espanyola tocava i tocava a la recerca dels espais per atacar en la profunditat de l’ordenada estructura del rival, mentre que a Alemanya no li va caldre acaparar la pilota per ser perillosa. Els últims cinc minuts de la primera part van ser frenètics. Espanya va aconseguir arraconar el rival i va tenir fins a tres ocasions. Al 40’, Paredes va estavellar el cuir al pal i Berger va aturar els xuts de Mariona i Esther.Després del descans, va tornar la igualtat. Al cap d’uns minuts en què les alemanyes van viure a l’àrea espanyola, la Roja va tornar a tenir el control. Tomé va tirar de Salma i Athenea a la recerca del gol que donés el pas a la final, però no va arribar. El descontrol es va apoderar del partit, però Cata va salvar Espanya i va forçar la pròrroga amb una gran parada a Wamser al 94’. A la pròrroga va aparèixer Aitana. La centrecampista, afectada en l’inici del torneig per una meningitis vírica, va rebre una pilota d’Athenea i, enganxada a la línia de fons després d’un gran moviment, va superar Berger al primer pal i va classificar Espanya per a la seua primera final.

Aitana: “Sento orgull, estem fent un torneig brutal”

tana Bonmatí va dir després del partit que “sento orgull. Hem fet un campionat brutal. Hem patit, però és normal, és contra Alemanya. La primera vegada que la guanyem i estem en una final de l’Eurocopa. Era el nostre objectiu”, va començar declarant la centrecampista de la selecció espanyola, que va ser elegida MVP del partit. “L’havíem estudiat (la portera alemanya) i de vegades el primer pal el deixa buit. Són moments clau, però recordes la preparació. Crec en el treball i en la meua mentalitat, no en el destí”, va afirmar Aitana explicant el seu golàs davant d’Alemanya en la pròrroga per ficar Espanya a la gran final.