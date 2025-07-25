FUTBOL
Òscar Rubio liderarà el Lleida a Tercera Federació
El veterà jugador de 41 anys, fill d’una llegenda del club i format al planter de la UE Lleida, seguirà un any més en la nova etapa a Tercera. Avui serà presentat el tècnic Jordi Cortés
El lleidatà Òscar Rubio serà el líder emblemàtic de la nova etapa del Lleida CF a Tercera RFEF. Tal com va avançar Ua1 i va poder confirmar aquest diari, el veterà lateral de 41 anys serà un dels integrants de la plantilla que està confeccionant Jordi Cortés per afrontar la nova temporada. Tot i que l’adjunt a la presidència, Marc Torres, assenyalava que “falta un petit serrell”, reconeixia que “en un 99% podem dir que Òscar Rubio seguirà amb nosaltres la temporada vinent”.
De fet, el club té previst presentar-lo dilluns coincidint amb l’inici de la pretemporada. Es tracta d’un futbolista especial per moltes raons. És fill d’una de les llegendes del Camp d’Esports com va ser Miguel Rubio, que va militar tota la seua carrera a les files de la UE Lleida, des del 1982 fins a la seua retirada, el 1996, liderant el rànquing de partits disputats amb 538 –entre els quals els de la temporada de Primera divisió 1993-94– i després va ser també entrenador de l’equip blau.
Òscar va formar part del planter de l’extinta UE Lleida i ha jugat al primer equip en tres etapes diferents després de militar en diversos equips, incloent una temporada a Romania. Els seus últims partits en actiu –ell es troba bé físicament– vol fer-los al club de la seua vida.
D’altra banda, avui serà presentat Jordi Cortés com a nou entrenador de l’equip, després que la passada temporada s’incorporés iniciada la segona volta per exercir d’ajudant d’Iñigo Idiakez. Tots aquests moviments del Lleida CF signifiquen que, tot i que encara no té la notificació oficial de la RFEF, no hi haurà problemes per a la seua inscripció a Tercera.
Marc Torres confirmava ahir a aquest diari que s’ha presentat l’aval de 121.000 euros, així com els certificats de la il·luminació i la gespa de l’estadi com requereix la RFEF. “M’han donat extraoficialment l’OK i en els propers dies rebrem la validació. Jugarem a Tercera”, va afirmar Torres.
A més de la primera plantilla, el club intenta reconstruir la base. “Tindrem un Juvenil i els equips que puguem. Utilitzarem l’Annex”, va dir Torres, després de perdre el conveni amb Institució Terraferma i la possibilitat d’anar a Gardeny, després d’arribar a un acord aquest club amb l’Atlètic Segre.
Torres confia a poder cobrir el pressupost, entorn dels 600.000 euros, malgrat que encara no han rebut l’aprovació del concurs de creditors que donaria oxigen i temps al club per buscar una viabilitat econòmica. També s’està creant un consell social amb representants de les penyes, abonats i exjugadors del club.
Nova trobada d’exjugadors del club blau
total de 17 exfutbolistes de la UE Lleida de diferents èpoques tornaran a reunir-se avui en la quarta Trobada/Dinar de La Quinta Lo Pacheco al Restaurant del Tòfol. Són Pascual, Andrés Escolà Bibi, Tòfol, Iglesias, Carrio, Camarero, Mora, Bosch, Marín, Reig, Aniano, Jaimejuan, Viladegut, Cortés, Puig Solsona, Miguel Rubio i Lluís Elcacho, a més de Miquel Genís, qui durant molts anys va formar part de l’staff del primer equip incloent les temporades de l’ascens a Primera i l’estada a la màxima categoria. Els més veterans són Mora i Bibi amb 78 anys i el més jove Lluís Elcacho, amb 61.