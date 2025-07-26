FUTBOL
Campins s’acomiada del Lleida CF per anar a l’Atlètic
Desitja que “amb el temps puguem ajuntar-nos tots al Camp d’Esports”
Joan Campins va oficialitzar ahir el seu comiat del Lleida CF després de dos temporades i mitja defensant els colors del conjunt blau. El defensa balear de 30 anys va comunicar que marxa a través d’un emotiu vídeo en què expressa la seua gratitud cap a l’afició i anuncia que continuarà la seua carrera professional a la ciutat i serà a les files de l’Atlètic Lleida, malgrat que ni ell no el va anomenar ni el club el va anunciar.
En el seu comiat, Campins va voler agrair el suport rebut durant la seua etapa al club. “Sabeu l’afecte que us tinc, tant a vosaltres com a la ciutat. M’heu fet arribar molts missatges d’afecte i heu tingut molts detalls cap a mi difícils d’explicar en paraules. És per això i per molts altres motius que, en els últims anys, sempre he triat Lleida per sobre de pujar de categoria o de quedar-me a casa”, va expressar el futbolista. El jugador va lamentar com ha acabat la seua estada al club i va confirmar que “seguiré a Lleida, amb un altre equip i altres cares, però amb la mateixa il·lusió”. També va voler enviar un missatge conciliador respecte al futur del futbol a la ciutat: “Sé que molts de vosaltres no compartireu la decisió, però la meua posició mai no serà de confrontació, sinó tot el contrari” i va afegir que “espero i desitjo que amb el temps puguem ajuntar-nos tots al Camp d’Esports i que els qui tenen la capacitat de decidir puguin fer gaudir la ciutat del futbol que mereixeu”.
Campins va arribar al Lleida durant el mercat hivernal de la temporada 2022-2023, convertint-se ràpidament en una peça fonamental de l’esquema defensiu. En aquella primera mitja temporada va disputar catorze partits, anotant dos gols. En la campanya 2023-2024 va participar en trenta-dos partits. Durant aquella temporada va anotar un gol, destacant per una bona regularitat i lideratge, factors que van contribuir decisivament a la classificació del Lleida per al play-off d’ascens a Primera RFEF. En la 2024-2025, Campins va disputar disset partits, marcant un gol. Les reaccions a l’anunci de la seua marxa no es van fer esperar, amb nombrosos aficionats expressant el seu agraïment al jugador, encara que com sol passar tampoc van faltar alguns retrets.