FUTBOL
El Barça juga avui el primer amistós davant del Vissel Kobe
El Barça va aterrar ahir al Japó per iniciar la gira de pretemporada. Després d’un viatge llarg de més de 12 hores, l’expedició va arribar a la ciutat de Kobe, on avui disputarà el primer amistós de la pretemporada davant del Vissel (12.00 hores a Barcelona). Joan Laporta va tenir temps d’atendre dos penyes blaugrana del Japó i al costat de Raphinha va participar en un acte amb el president del Vissel Kobe, Hiroshi Mikitani.
Robert Lewandowski va parlar a l’arribar al Japó de l’actualitat i no va voler marcar-se objectius individuals. “El més important són els títols que volem guanyar, jo puc ajudar amb les meues actuacions, però l’important és l’objectiu de l’equip”, va dir el polonès, qui va assegurar que aquest any “serà més difícil” perquè tots voldran guanyar el Barça.