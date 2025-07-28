FUTBOL
Joan Campins reforça l’Atlètic Lleida
El club oficialitza el seu fitxatge després d’acomiadar-se divendres del Lleida CF, on va jugar les últimes tres campanyes
L’Atlètic Lleida va fer oficial ahir la contractació de Joan Campins, un fitxatge que era un secret a veus després que el mateix jugador ho deixés entreveure en el seu missatge de comiat del Lleida CF que va penjar a les xarxes socials divendres passat. El defensa balear, de 30 anys (Sa Pobla, 24/06/1995), continuarà jugant a la capital del Segrià però ara amb el club de Cappont, al qual aportarà experiència, polivalència i coneixement del joc en la línia defensiva.
Format al RCD Mallorca i al FC Barcelona, amb el qual va conquerir la UEFA Youth League, ha competit en clubs com el Reial Saragossa, Reus Deportiu, Royal Excel Mouscron (Bèlgica), Costa Brava, UD Logronyo, SD Tarazona i les tres últimes temporades al Lleida CF.
Amb aquesta incorporació, l’Atlètic Lleida ja ha confirmat vuit fitxatges per a la temporada 2025-2026: Marc Arnau (porter, 23 anys), Bilal Achhiba (extrem dret, 20 anys, que ve cedit pel FC Andorra), Lamine Diaby (migcampista, 20 anys), Giovanni Navarro (davanter, 25 anys), Asier Ortiz de Guinea (migcampista, 23 anys), Juan Agüero (mitja punta, 26 anys), Nico Magno (migcampista o central, 28 anys) i Joan Campins (defensa, 30 anys).
Aquests reforços se sumen a la renovació d’onze jugadors del curs passat: Boris Garrós, Nil Sauret, Jordi Ortega, Dauda Koné, Moró Sidibe, Sule Sidibe, Pau Torres, Guillermo Cucurull, Joanet, Marcel Samsó i Roger Alcalà. La configuració de la plantilla encara no està tancada i es preveu algun fitxatge més.
L’equip de Gabri arranca avui la pretemporada
L’Atlètic Lleida arranca avui la pretemporada per preparar la seua primera aventura a la Segona RFEF. El tècnic Gabri Garcia ha programat quatre setmanes de preparació abans de l’inici de la competició oficial. En la matinal d’avui està previst que els jugadors passin les proves de força i físiques, mentre que a la tarda, a partir de les 18.00 h, s’iniciarà la dinàmica d’entrenaments amb pilota i tàctica al Ramon Farrús.
L’Atlètic Lleida ja té perfilat el calendari de partits amistosos i el primer test arribarà aviat, el 9 d’agost vinent a la Ciudad Deportiva del Saragossa, on s’enfrontarà al Deportivo Aragó. Quatre dies després, el dia 13 del mateix mes, visitarà el camp del Vilanova i el dissabte 16 s’enfrontarà al Barbastre, de nou com a visitant. El quart partit de preparació el disputarà a l’Estadi Johan Cruyff, el 22 d’agost, davant el Barça Atlètic, mentre que dos dies després, el 24, visitarà el Ciudad de Tudela per enfrontar-se al Tudelano. L’únic matx que jugarà com a local serà el 27 d’agost contra l’Utebo, per tancar la pretemporada el dia 30 a l’Estadio San Blas de Saragossa per enfrontar-se a l’Ebro.