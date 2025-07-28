CICLISME
Pogacar engrandeix la llegenda
Conquereix el seu quart Tour, igualant Froome i es queda a un de sol de mites com Merckx, Induráin, Hinault i Anquetil. El belga Van Aert va guanyar l’última etapa davant l’eslovè
El ciclista eslovè Tadej Pogacar (UAE Team Emirates-XRG) va rubricar ahir el quart Tour de França del seu palmarès després d’una última etapa a París en la qual va lluitar per la victòria, superat pel belga Wout van Aert (Visma-Lease a Bike) en l’última pujada de la Côte de la Butte Montmartre.
Als seus 26 anys, Pogacar va rubricar el pòquer a la ronda gal·la (2020, 2021, 2024 i 2025) i va complir el seu favoritisme malgrat que va patir més que no s’esperava. A l’eslovè se li va fer llarg el Tour, com ell mateix va anar reconeixent i com va patir ahir, quan Van Aert el va deixar enrere a Montmartre. Amb tot, l’eslovè es va convertir en el corredor més jove a aconseguir quatre victòries a la general del Tour de França (tres mesos més jove que Eddy Merckx) i té molts anys per igualar, i potser superar, el rècord de cinc victòries que van establir mites de la talla de Jacques Anquetil, Eddy Merckx, Bernard Hinault i Miguel Induráin.
A Pogacar se li va escapar la cirereta de creuar primer l’última meta als Camps Elisis, en una etapa diferent a París, on el protagonisme no seria per a l’esprint, després de tres pujades a Montmartre i, a sobre, l’aparició de la pluja en els últims 30 quilòmetres dels 132,3 entre Mantes-la-Ville i els Camps Elisis de la Ciutat de la Llum.
Els ciclistes van passejar per la perifèria de París, amb el brindis de l’UAE Team Emirates-XRG i els primers atacs a les costes de la Côte de Bazemont i la Côte du Pavé des Gardes fins a arribar a la vora del Sena vora la Torre Eiffel. Els temps per a la general ja estaven llavors fixats però faltava per conèixer el cèlebre guanyador a la capital francesa, a la qual cosa va voler apuntar-se Pogacar, insaciable com sempre fins que va topar amb la realitat.
Les cames del Pirineu, on va donar l’estocada a Jonas Vingegaard (Team Visma) i al Tour, ja no eren les mateixes als Alps, i menys encara en els darrers vuit quilòmetres de la gran boucle. El mallot groc es va ficar entre els sis homes que s’anaven a jugar l’etapa: Matteo Jorgenson, Wout van Aert (Visma-Lease a Bike), Matej Mohoric (Bahrain Victorious), Matteo Trentin (Tudor) i Davide Ballerini (XDS-Astana).
L’eslovè, líder també de la muntanya, va llançar el seu atac a la tercera i última pujada a Montmartre però la resposta de Van Aert va recordar els millors temps del belga. El corredor del Visma, que feia tres anys que no guanyava una etapa a la ronda gal·la, es va quedar sol amb autoritat i va arribar en solitari als Camps Elisis, avantatjant en 19 segons Ballerini, Mohoric i Pogacar. L’eslovè va entrar celebrant el seu quart títol, igualant en el palmarès el britànic Chris Fromme i posant-se a un sol Tour de les grans llegendes de la gran boucle Anquetil, Merckx, Hinault i Miguel Induráin.
Pogacar: “Ara mateix estic sense paraules”
“Ara mateix estic sense paraules. No són només quatre victòries, sinó sis anys al podi de forma consecutiva. He de reconèixer que aquest Tour és molt especial per a mi. Estic molt orgullós de poder vestir de groc a París”, va assenyalar un Tadej Pogacar que va acabar exhaust després de l’útlima etapa. “M’he trobat davant però no tenia l’energia necessària. Wout ha estat molt fort al final”, va reconèixer. El ciclista eslovè també va lloar Jonas Vingegaard. “Crec que els dos hem elevat el nivell en aquests últims sis anys. Ens empenyem al límit per superar-nos. Tinc el màxim respecte per ell i només em queda felicitar-lo”, va afegir l’eslovè, que no va confirmar si estarà a la Vuelta a Espanya.“Ara és moment de celebrar. Em ve de gust estar tranquil”, va indicar.
Triomf espanyol a la prova femenina
La ciclista espanyola Mavi García (Liv AlUla Jayco) va conquerir ahir la segona etapa del Tour femení, recompensa a una llarga carrera als seus 41 anys i a l’escapada a deu quilòmetres de meta. La neerlandesa Lorena Wiebes (Team SD Worx) va ser segona i la mauriciana Kim Le Court (AG Insurance) es va emportar el tercer lloc per posar-se, a més, el mallot groc, primera africana a vestir-lo.