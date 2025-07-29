FUTBOL
El Lleida es posa en marxa amb el suport de l’afició
Centenars de seguidors van assistir a la primera sessió dirigida per Jordi Cortés
El Lleida CF es va posar ahir en marxa acompanyat per centenars d’aficionats, que no van voler perdre’s la primera sessió de treball del tècnic Jordi Cortés i van animar des de les grades del Camp d’Esports un equip condemnat a jugar a Tercera RFEF després de patir un descens administratiu per impagaments. L’equip es va posar en marxa, malgrat que el club encara no té confirmada per part de la Federació Espanyola la seua plaça a la cinquena divisió del futbol estatal, ni el Jutjat Mercantil de Lleida s’ha pronunciat sobre el concurs de creditors que va presentar l’entitat i la posada en marxa del qual és imprescindible per poder aconseguir els recursos econòmics necessaris per afrontar la temporada.
“Estic content perquè en una setmana hem pogut tancar vuit amistosos de pretemporada i una plantilla de 20 jugadors”, va explicar Jordi Cortés, que va anunciar que en aquests moments compta amb 26 futbolistes, ja que “sis o set estan a prova”. Abans de la primera sessió d’entrenament, celebrada a les 19.00 amb portes obertes, l’activitat havia començat a les 12.00 amb la presentació del que ha de ser el jugador referent d’aquesta temporada, Òscar Rubio Fauría, que, als seus 41 anys no ha dubtat a donar de nou el seu suport al club de la seua vida.
“Volem agrair el seu compromís amb el club i aquests colors”, va assenyalar Marc Torres, cap visible d’aquest projecte. “Des del primer moment en què se li va comentar aquesta possibilitat es va posar a la nostra disposició”, va afegir. “Serà l’exemple per a tots i el millor capità possible. Un model a seguir i un referent dins i fora del camp”, va explicar Jordi Cortés.
Òscar Rubio va resumir el seu compromís amb una frase curta però plena de significat. “Soc de Lleida” i va donar les gràcies a Marc Torres i a Jordi Cortés per comptar amb ell. “Quan em van proposar seguir en aquest projecte a Tercera RFEF no m’ho vaig pensar”.
Va admetre que ha seguit l’actualitat del club amb incertesa perquè “no sabia el que passaria” i va valorar que si el club segueix dempeus “és per la tossuderia de Marc Torres. Que segueixi el Lleida és molt important per a mi”.
Va dir que “tinc l’edat que tinc, però em trobo amb forces i físicament bé. Ara m’he de posar a punt”, i de la temporada va dir que “és un projecte il·lusionant, amb gent de casa que sabem el que senten i tots sortirem a menjar-nos el camp”. Va afegir que, encara que és conscient del seu rol, “no em poso més pressió”. “Soc un més i ajudaré en el que pugui. Tinc més responsabilitat, però soc un més”, va insistir el lleidatà.