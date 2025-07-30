ATLETISME
Dos lleidatanes amb Espanya a l’Europeu
Marwa El Khouya i Carla Ferrara, del Lleida UA amb la selecció sub-20. Les dos competiran als 5.000
Dos atletes lleidatanes, Carla Ferrara i Marwa El Khouya, les dos del Lleida UA, han estat convocades per la Federació Espanyola d’Atletisme per formar part de la selecció estatal que competirà al Campionat d’Europa Sub-20 que es disputarà, del 7 al 10 d’agost, a la ciutat finlandesa de Tampere. Les dos seran les representants d’Espanya en la prova dels 5.000 metres, de la qual són les actuals campiona i subcampiona d’Espanya. El seleccionador espanyol, José Peiró, ha inclòs les dos lleidatanes en la relació de 83 atletes, 47 homes i 36 dones, que formen part de la selecció. Carla està entrenada per Iván Espílez, mentre que l’entrenador de Marwa és Mustapja El Khouya. En la selecció espanyola també figura la barcelonina amb arrels a Guissona Sofía Santacreu, que competirà en la prova dels 10.000 metres marxa.
Tant Carla Ferrara com Marwa El Khouya es van guanyar la plaça al campionat d’Espanya que es va disputar el 10 de maig a Maó, prova que van dominar amb autoritat i en la qual van aconseguir la marca mínima exigida per disputar el Campionat d’Europa. Carla es va proclamar campiona d’Espanya penjant-se la medalla d’or, mentre que Marwa va ser segona, acompanyant la seua companya a dalt de tot del podi amb la medalla de plata. Per a Carla aquesta és la seua primera convocatòria internacional, mentre que per a Marwa és la tercera.
Iván Espílez, entrenador de Carla Ferrara, va admetre que “l’opció de medalla és molt dificil, perquè veient les marques de les atletes que competiran a Finlàndia ja es veu que el nivell és molt alt”. Va afegir que “l’objectiu per a les dos serà aconseguir una millor marca personal, a més de l’experiència que suposa participar en un esdeveniment d’aquest nivell que sempre ajuda a fer un pas endavant”. La prova dels 5.000 metres està programada el primer dia de la competició, el 7 d’agost.
Espanya acudeix a aquesta cita amb la presència d’atletes més gran de la seua història. La relació de 83 competicions supera el sostre que hi havia fins ara, amb 65 tant en les edicions de Tallinn 2021 com a Jerusalem 2023.
La selecció arriba encapçalada per quatre atletes que lideren el rànquing continental de l’any en les seues respectives proves: Asier Añorga i Fabio Marco com a colíders en perxa, Rafael Mahiques (javelina) i Marta Mitjans (800 m). A més, Rafael Mahiques amb 77.60 m en javelina i Marta Mitjans amb 1:59.88 en 800 m ostenten el rècord estatal.