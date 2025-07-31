El jutge accepta el concurs de creditors del Lleida CF, que ja podrà ingressar i tindrà administrador
El Lleida CF ja té l'aprovació del jutge respecte al concurs de creditors que va presentar el passat 4 de juliol. Aquesta mesura arriba en un moment econòmicament delicat per a l'entitat lleidatana, que arrossega problemes econòmics des de fa diverses temporades i busca una solució legal que garanteixi la seva viabilitat futura davant l'acumulació de deutes.
L'objectiu principal d'aquesta acció legal és paralitzar tots els embargaments que pesen sobre l'entitat i aconseguir que els ingressos obtinguts no vagin directament a satisfer deutes amb Hisenda, Seguretat Social o altres creditors, sinó que puguin destinar-se a les despeses ordinàries del funcionament del club. Això són els ingressos de les campanyes d'abonats, taquilles, o ingressos de botiga o restauració.
Ara, amb el concurs ja en marxa, en els propers dies el club informarà sobre l'inici de la campanya d'abonaments per a la temporada 2025-2026, en la qual l'equip competirà per primer cop a Tercera Federació.
Pendents del nomenament de l'administrador concursal
Ara el següent pas serà el nomenament d'un administrador concursal, que supervisarà les finances del club i prendrà decisions econòmiques clau durant tot el procediment. Aquest professional, que haurà de ser un advocat, economista o auditor qualificat, assumirà un paper fonamental en el futur immediat del Lleida CF.
Entre les principals funcions de l'administrador concursal hi haurà la supervisió o substitució dels actuals gestors del club, l'elaboració d'un informe detallat sobre l'estat real dels comptes i la situació patrimonial de l'entitat, així com la negociació amb els creditors per establir un pla viable de pagaments que permeti la continuïtat del club. Caldrà veure qui serà el paper de Marc Torres, fins ara adjunt a la presidència del club.
Canvis en la gestió diària del club
L'entrada en concurs de creditors comporta conseqüències directes per a la gestió quotidiana del Lleida CF. La més immediata és la possible pèrdua parcial o total del control per part dels actuals directius, ja que l'administrador concursal tindrà capacitat per prendre decisions estratègiques que afectin l'economia del club.
Un dels efectes més beneficiosos a curt termini serà la congelació dels embargaments i execucions judicials en curs, fet que proporcionarà un respir financer a l'entitat per reorganitzar-se. A més, s'obrirà la possibilitat de renegociar els deutes pendents, podent incloure quites o esperes que facilitin la viabilitat econòmica del projecte esportiu a mitjà termini.
El paper clau de l'afició
En aquest context de dificultats econòmiques, el suport de l'afició serà, com va assegurar el mateix Marc Torres, un pilar fonamental per a la recuperació del club. La resposta dels seguidors a la campanya d'abonaments serà un indicador fiable de les possibilitats reals de redreçament econòmic de l'entitat en els propers mesos, que s'ha marcat per a la propera temporada un pressupost de 600.000 euros.