Mari Boya, segon en el Mundial de Fórmula 3 després de quedar en aquesta posició al GP d’Hongria
Es disputarà el subcampionat amb altres dos pilots en l’última carrera a Itàlia
El pilot de Les Mari Boya (Camps Racing) ha fet avui un pas de gegant per proclamar-se subcampió del món de Fórmula 3, després d’acabar segon en el Gran Premi d’Hongria, a falta d’una última carrera que es disputarà a Itàlia al setembre. L’aranès, que recentment va fitxar per l’acadèmia d’Aston Martin, ha aconseguit pujar dos posicions i suma 108 punts, dos més que el seu company d’equip Nikola Tsolov (106), que ha acabat sisè en aquesta prova, i 15 més que Tim Tramnitz (MP Motorsport), que aquest cap de setmana no ha puntuat. Per la seua part, el brasiler Rafael Camara (Trident) s'ha proclamat matemàticament campió del Món després d’imposar-se a Hongria.
Precisament, Boya s'ha mantingut a l'estela de Camara durant tota la prova, disputada amb la pista mullada perquè ha plogut poc abans del seu inici, i els seus atacs finals per fer-se amb la primera posició s'han vist frustrats per l’entrada de dos cotxes de seguretat.