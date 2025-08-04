PIRAGÜISME
Anna Simona, campiona d’Europa júnior de caiac cros
Lidera la taula a la cronometrada i voreja una nova medalla a les eliminatòries
La lleidatana Anna Simona va tancar ahir amb esplendor la seua participació en el Campionat d’Europa que es disputa al canal eslovè de Solkan, proclamant-se campiona d’Europa en la fase cronometrada de caiac cros en categoria júnior, poc més d’un mes després d’alçar-se també com a campiona del món de la mateixa disciplina. La palista de la Seu d’Urgell (Cadí CK) va sumar així la seua tercera medalla en aquest europeu, després de guanyar sengles plates per equips en les proves de K1 i C1, encara que va estar a punt de sumar ahir la quarta, en les eliminatòries del caiac cros. La urgellenca va ser una de les quatre palistes que es van ficar a la final de la disciplina després de superar tres eliminatòries, però va finalitzar la baixada definitiva quarta, a causa d’una falta al remuntador que va invalidar la primera plaça en la qual va traspassar la línia de meta. La seua penalització va provocar que la basca Ainara Goikoetxea es pengés el bronze, darrere de la guanyadora, l’alemanya Brita Jung, i la francesa Laurette Laly, que va ser plata. Simona va afrontar les eliminatòries amb la moral pels núvols, perquè en la primera baixada del matí es va imposar amb molta fermesa, completant el recorregut amb un 47.69, més d’un segon més ràpida que la segona classificada, l’alemanya Mina Blume (48.88), i sent l’única competidora que va rebaixar els 48 segons a la meta. La medalla de bronze en la sessió cronometrada se la va emportar la britànica Olwen Yates (48.90). Simona no va ser l’única representant lleidatana en la categoria júnior femenina al caiac cros, perquè la palista de l’AE Pallars Jana Belmonte (51.92) va ser quinzena en la cronometrada del matí i va caure en la primera ronda eliminatòria. Qui més a prop va estar de sumar una altra medalla lleidatana va ser el pallarès Faust Clotet (AE Pallars), en categoria júnior masculina, ja que va ser quart en la fase cronometrada (44.60), a només quatre dècimes de l’últim calaix del podi, que va ocupar el francès Clement Davy (44.19), mentre que en la fase eliminatòria va quedar fora a quarts. L’altre lleidatà que va participar en la categoria va ser Dídac Foz, que va completar la baixada en 45.65 segons, una marca que li hauria permès participar còmodament en la fase eliminatòria –en la qual participen els 32 millors registres–, però va ser castigat amb una falta al remuntador i va quedar descartat de la competició.
En la categoria sub-23, també hi va haver representació lleidatana per partida doble: Jana Planes en la femenina i Manel Contreras en la masculina, ambdós assolint les semifinals després d’una bona baixada al matí que no els va bastar per penjar-se una medalla. Planes (Cadí CK) va ser vuitena a la baixada cronometrada (48.53), encara que a menys de dos segons de les posicions de podi. A la tarda, va arribar a les semifinals, però va acabar quarta en la primera baixada i no va poder ficar-se en la lluita per les medalles. Una situació similar va viure Contreras(Cadí CK), que va ser últim en la primera semifinal per culpa d’una falta, després de quedar al lloc 28 a la cronometrada.