FUTBOL
El Barça s’atipa de gols
El conjunt blaugrana es presenta davant l’afició golejant el Como en el Gamper. Lamine va tornar a exhibir-se i va firmar un doblet, com Fermín, i Raphinha es va estrenar en la pretemporada
El Barça va fer ahir la seua tradicional posada en escena davant de l’afició atipant-se de gols davant del Como de Cesc Fàbregas (5-0), en la LX edició del Trofeu Joan Gamper, que es va disputar de forma excepcional en un Estadi Johan Cruyff ple de gom a gom per les obres al Camp Nou i en el qual no van participar el lesionat Ter Stegen, Lewandowski i Dani Olmo, per molèsties, a més dels jugadors descartats per Flick, Iñaki Peña i Oriol Romeu.
El conjunt blaugrana en va tenir prou amb només 20 minuts en la primera meitat per resoldre el partit en el descans (4-0), mostrant la versió devastadora que l’any passat va aconseguir el triplet estatal de Lliga, Copa i Supercopa, acompanyada per una versió novament genial de Lamine Yamal, que va completar la seua bona actuació amb un doblet, després dels dos primers gols de Fermín i el 3-0 de Raphinha. El resultat final, malgrat ser unflat, va semblar fins i tot curt perquè Rashford, Ferran i Lamine van deixar escapar altres oportunitats claríssimes.
Després d’una arrancada valenta del Como italià, arriscant amb la pilota, el Barça va trepitjar l’accelerador a partir del minut 20, quan una pressió alta va derivar en l’1-0 de Fermín amb l’esquerra. L’andalús va repetir des de la frontal de l’àrea establint el 2-0, enviant a l’escaire un cop amb la dreta al 35. El tercer gol de la nit va arribar en una gran jugada coral que va culminar Raphinha després d’una assistència de Rashford, que va fallar una clara ocasió poc després.
En canvi, Lamine Yamal va estar més encertat just després del descans, anotant el 5-0 en un gran xut amb rosca, després d’haver fet el quart a plaer arran d’una gran pressió de Raphinha. Una vegada establerta la maneta, Ferran va tenir una altra opció per al sisè i Lamine per completar el hat-trick, però tots dos no van aconseguir resoldre, abans que el ritme del partit baixés amb l’arribada dels canvis, que no van aconseguir engrandir més la golejada fins al final de l’últim test abans de debutar en Lliga dissabte a Mallorca.
Ter Stegen: “És el moment de mirar cap endavant”
Després de recuperar la capitania, Marc-André ter Stegen va fer el discurs de presentació de la temporada, en el qual va dir que “ha estat important resoldre el tema amb el club, ara és moment de mirar cap endavant”. El porter alemany va rebre alguns tímids xiulets, apagats per una ovació majoritària a l’iniciar el seu discurs amb un “bona tarda a tothom”. El capità de l’equip va prometre ajudar l’equip i va elogiar Hansi Flick: “Ens han tornat un futbol exitós.”
A més, va recordar el triplet estatal de la passada temporada i va donar la benvinguda a les cares noves, Joan Garcia, Rashford i Bardghji, que van ser presentats davant l’afició.Lamine Yamal, Pedri i Flick van ser dels més ovacionats pel públic i, a més, l’alemany, en un discurs en castellà, va prometre que “treballarem dur i sense excuses. Volem guanyar molts partits i títols”.
El Vila-real-Barça, a un pas de traslladar-se a EUA
El partit de la jornada 17 de Lliga entre Vila-real i Barça està a un pas de convertir-se en el primer partit de la competició espanyola a disputar-se als Estats Units, complint així el gran desig de Javier Tebas. Segons van publicar diversos mitjans, la RFEF autoritzarà disputar el partit fora de territori espanyol i serà la UEFA qui haurà de donar la llum verda definitiva. Si el duel s’acaba traslladant als Estats Units, es jugaria al Hard Rock Stadium de Miami el 20 de desembre.