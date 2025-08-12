FUTBOL
Accent lleidatà a l’elit: cinc futbolistes de Lleida jugaran entre Primera i Segona divisió
Pere Milla i Aleix Febas competiran a la màxima categoria i Cardona, Dubasin i Jastin, a la de plata
El futbol professional espanyol aixeca aquest cap de setmana el teló d’una nova temporada de Primera i Segona divisió i ho farà amb la representació de cinc jugadors lleidatans a les dos primeres categories, un més que la passada campanya. Com la temporada anterior, la Primera divisió en tindrà dos, encara que l’únic que es manté és Pere Milla, d’Alcarràs, com a jugador de l’Espanyol. A ell s’uneix el centrecampista de Lleida Aleix Febas, que segueix a l’Elx després de ser una peça fonamental en l’ascens de la passada temporada.
Febas agafa el relleu de Marc Cardona, que va perdre la categoria la passada campanya amb el Las Palmas i continua formant part de l’entitat canària a Segona, com un dels tres lleidatans que disputaran la categoria de plata, pels dos de la passada temporada. Els altres són Jonathan Dubasin, de la Seu d’Urgell, i Jastin García, també de Lleida.
El primer es manté a l’Sporting, al ser adquirit en propietat després de jugar la passada temporada com a cedit pel Basilea. Jastin, de 21 anys, tindrà la seua primera experiència professional a l’Andorra, on jugarà com a cedit pel Girona, amb el qual manté contracte en vigor fins al 2027 i va destacar la passada temporada al filial. A més, el conjunt del Principat va incorporar un altre lleidatà aquest estiu, Jan Encuentra, però ha sortit cedit a l’Unionistas, de Primera RFEF.
El més veterà de la llista, amb 32 anys, i qui més experiència acumula a l’elit, és Pere Milla, que arrancarà la seua sisena temporada a Primera –la segona amb l’Espanyol, amb què va ascendir el 2024–, després de jugar també a l’Eibar i Elx. Per la seua part, Febas, de 29 anys, jugarà la seua tercera temporada a l’Elx, amb què tractarà d’assentar-se a Primera, categoria en la qual només té experiència al Mallorca, la 2019-20 i la meitat de la 2021-22. No obstant, el centrecampista és el lleidatà amb més partits jugats entre Primera i Segona, amb 280, pels 247 de Milla i els 154 de Marc Cardona.
Aquest últim, de 30 anys, provarà de recuperar protagonisme a la categoria de plata després de dos anys a l’elit, en els quals ha tingut molt poc protagonisme al Las Palmas. Cas contrari és el de Dubasin, que ve de firmar una gran temporada amb l’Sporting als seus 25 anys, amb 8 gols i 9 assistències, en la seua tercera experiència a Segona, després de passar per Albacete i Oviedo.