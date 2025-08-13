FUTBOL
El Barça encara espera que la Comissió Mèdica decideixi sobre Ter Stegen
El dictamen, clau per inscriure Joan Garcia
A tan sols quatre dies que arranqui la Lliga, el Barça continua sense haver inscrit encara cap dels seus fitxatges: Joan Garcia, Marcus Rashford i Ronny Bardghji, ni tampoc el renovat Wojciech Szczesny ni Gerard Martín, a qui s’ha de fer fitxa del primer equip. L’operació prioritària per al club i que s’ha de fer abans del debut és la de Joan Garcia, ja que l’únic porter disponible ara mateix és Iñaki Peña, inèdit en la pretemporada i descartat per Flick.
Però la inscripció del porter de Sallent depèn de la resolució de la Comissió Mèdica de LaLiga sobre la lesió de Ter Stegen, que s’esperava entre dilluns i ahir, però que encara no va arribar al tancament d’aquesta edició, la qual cosa genera incertesaen eal club.
Si LaLiga dictamina que l’alemany estarà almenys cinc mesos de baixa, el Barça podrà utilitzar el vuitanta per cent del seu sou per inscriure Joan Garcia, que passaria a ser el 50% si la lesió és de quatre mesos de durada.
Però si la Comissió Mèdica resol que la baixa és menor a quatre mesos, el Barça no tindria l’opció d’utilitzar part del seu salari. Arribats a aquest cas, Joan Laporta es planteja presentar un aval per inscriure’l i que pugui debutar a Mallorca.
Segons el club, la inscripció de la resta de jugadors no corre perill, però espera l’auditoria sobre els seients vip que els permetria tornar a la regla 1:1 del fair play financer i afrontar les inscripcions en una situació més favorable que si les fes ara.
El Madrid, en contra del Vila-real-Barça als EUA
El Reial Madrid va emetre ahir un comunicat en el qual manifesta “el seu més ferm rebuig” a la proposta de disputar fora d’Espanya el Vila-real-Barça, argumentant que “vulnera el principi essencial de reciprocitat territorial” i altera “l’equilibri competitiu”. Així, va demanar a FIFA i UEFA que “no autoritzi la celebració del partit sense el consentiment previ de tots els clubs de la competició”.
Roig pagaria l’avió als socis del Vila-real
El president del Vila-real, Fernando Roig, es va mostrar molt satisfet davant de la possibilitat que el Vila-real-Barça es jugui a Miami i va dir que davant de les molèsties que això suposaria per als seus abonats els oferirien un avió gratis per desplaçar-se als Estats Units o un descompte del 20% en l’abonament si declinen anar al partit.