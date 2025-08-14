HOQUEI
El Juneda es reforça per afrontar la Lliga en el seu 75 aniversari
L’equip manté la columna vertebral
El Club d’Hoquei Juneda ha reforçat la seua plantilla amb l’objectiu d’afrontar, amb les màximes garanties possibles, la nova temporada a Primera Catalana, categoria a què va ascendir de forma brillant el passat curs. Ho fa, a més, en una temporada especial, ja que celebrarà el 75 aniversari de la seua fundació. L’equip de les Garrigues, que continua tenint com a entrenador el xilè Mathias Escudero, manté el bloc de la padada temporada.
L’equip ha fitxat els argentins Xavier Solera i Manu Necchi, aquest amb passat al Lleida Llista i que torna a la competició després d’haver penjat els patins fa dos anys. També reforça l’equip Marçal Pujol, de 24 anys, que també havia posat punt final a la seua carrera al final de la temporada 2023-2024 després de jugar al Valls i que torna a competir després d’haver-se traslladat a Lleida per motius laborals.
Amb només dos baixes, les de Gonzalo Gómez i Marc Vallès, segueixen a l’equip el capità Ramon Capdevila, els porters Roger Cornudella i Carles Fillat, així com Pau Mongrell, Andreu Pinyol, Àlvar Mongrell, Xavier Romeu i Joel Cardil, a més del xilè Felipe Castro, que es va sumar al projecte el mes de gener passat.
Solera arriba al Juneda procedent de l’RHC Diessbach suís, club amb el qual ha guanyat la Lliga i la Copa en les dos últimes temporades. Necchi, que com Solera és de San Juan, va jugar quatre temporades amb el Llista i en fa dos va deixar l’esport després de militar al Vendrell.
L’entrenador de l’equip lleidatà, el xilè Mathias Escudero, es va mostrar satisfet amb la plantilla i creu que els objectius poden ser més ambiciosos “que la permanència a la categoria”, ja que les noves incorporacions “són el que necessitàvem per créixer i ser un conjunt més fort”.
L’equip té previst iniciar la premporada avui mateix amb el primer entrenament.