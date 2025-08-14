FUTBOL
L’AEM continua millorant i empata a Logronyo
L’equip riojà va ser el seu botxí en el play-off d’ascens i va pujar a la Lliga F
L’AEM continua sumant rodatge de cara a la nova temporada i ahir va tornar a saldar amb una nota positiva el seu tercer test de pretemporada, en la qual continua invicte a l’empatar (1-1) en la visita al DUX Logronyo, després d’una altra igualada davant del filial del Badalona Women (0-0) i el triomf inaugural davant del primer equip (4-3). El conjunt riojà suposava un vell conegut per a les lleidatanes, ja que va ser el seu botxí en el play-off d’ascens a la Lliga F –per un 3-2 global–, en què va acabar pujant després d’imposar-se en la final. Ahir ambdós equips es retrobaven les cares, encara que amb un AEM amb nou entrenador, Joan Bacardit, i un renovat estil de joc que es va imposar durant gran part del xoc. Evelyn va avançar el conjunt lleidatà al rematar una centrada des de la banda de Cintia en l’equador d’un primer temps en el qual les jugadores de Joan Bacardit van saber com atacar el rival i van contenir el conjunt local, que només va generar perill en accions de pilota aturada, una arma que ja va ser decisiva en el duel de promoció en favor de les d’Héctor Blanco, que segueix a la banqueta riojana. Amb la introducció dels canvis a la segona meitat amb un Logronyo amb menys efectius i més rodatge, l’AEM –ahir amb la baixa d’Inés– va començar a patir més en la possessió i es va quedar a les portes d’endur-se la victòria. Després de dos bones intervencions de Xènia per evitar l’1-1, la portera no va poder fer res per contenir l’empat d’Asenjo en el 85.
“Hem jugat 60 minuts molt bons, me’n vaig satisfet”
El tècnic, Joan Bacardit, se’n va anar “molt satisfet” després de l’empat, especialment perquè “en l’últim amistós davant del Badalona B vaig acabar molt descontent i avui les jugadores han fet un pas endavant”. De fet, va considerar que “hem jugat 60 minuts molt bons, en els quals hem estat millors que el Logronyo”. Encara que va reconèixer que en el tram final el rival “ha modificat coses i es veia venir que ens empataria”, va valorar molt positivament la versió del seu equip, perquè “crec que aquest era el test més difícil fins ara, perquè, a diferència del Badalona Women, el Logronyo venia molt més rodat i sense jugadores del filial”.
D’altra banda, l’AEM va anunciar ahir que l’empresa lleidatana Sic24 continuarà sent el patrocinador principal del primer equip.