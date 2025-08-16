HOQUEI
El CH Juneda arranca la pretemporada amb ambició
El CH Juneda va començar dijous una pretemporada que constarà de 16 entrenaments i 5 amistosos per afrontar el debut a Primera Catalana. El primer serà el 20 d’agost contra el Mollerussa, seguit d’altres duels contra el seu filial, el Reus Deportiu B i el Bell-lloc. L’entrenador de l’equip, Mathias Escudero, destaca “la bona dinàmica de l’equip” i la qualitat dels reforços. Així, l’objectiu és lluitar per l’ascens a Nacional Catalana en el 75è aniversari del club.