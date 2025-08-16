SEGRE
HOQUEI

El CH Juneda arranca la pretemporada amb ambició

Foto de grup del Juneda en l’entrenament d’ahir.

El CH Juneda va començar dijous una pretemporada que constarà de 16 entrenaments i 5 amistosos per afrontar el debut a Primera Catalana. El primer serà el 20 d’agost contra el Mollerussa, seguit d’altres duels contra el seu filial, el Reus Deportiu B i el Bell-lloc. L’entrenador de l’equip, Mathias Escudero, destaca “la bona dinàmica de l’equip” i la qualitat dels reforços. Així, l’objectiu és lluitar per l’ascens a Nacional Catalana en el 75è aniversari del club.

