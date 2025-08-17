Marc Márquez aconsegueix una nova victòria culmina el seu sisè doblet consecutiu
Deixa enrere al mundial el seu germà, Àlex, que ha acabat la cursa a Àustria desè
El pilot lleidatà Marc Márquez (Ducati) ha aconseguit aquest diumenge la victòria en la cursa de MotoGP del Gran Premi d’Àustria, tretzena cita del Mundial de motociclisme, per davant de Fermín Aldeguer (Ducati), guanyant per primera vegada a Red Bull Ring, i fa un pas més cap al títol de la categoria reina en segellar el seu sisè doblet consecutiu -victòria dissabte i diumenge–.
Després d'emportar-se el triomf en la cursa a l’esprint de dissabte, el de Cervera va completar un altre cap de setmana perfecte, i en van sis de seguits, per marxar de Spielberg amb 37 nous punts al sarró. En terres austríaques, on mai no havia guanyat un diumenge i en la carrera número 1.000 de la història de la categoria regna, segella la seua desena victòria de 2025 en curses llargues.
Al costat de Márquez es van pujar al podi el també espanyol Fermín Aldeguer, que aconsegueix així el seu millor resultat en MotoGP, i l’italià Marco Bezzecchi (Aprilia), 'poleman' de dissabte i que va haver de conformar-se amb la tercera plaça malgrat dominar gairebé tota la cursa.
Els dos triomfs a Àustria permeten al més gran dels Márquez assolir els 418 punts, 142 més que Alex Márquez (Ducati), que només va poder ser desè aquest diumenge (276), i 195 més que l’italià Francesco Bagnaia (Ducati), que va ser vuitè (223). Bezzecchi, per la seua part, ocupa el quart posat (182).
L’amenaça de la pluja va donar una treva mentre els pilots esperaven que s’apaguessin els semàfors. Una vegada iniciada la prova, Bezzecchi va retenir la posició de privilegi i Bagnaia va defensar el seu segon lloc malgrat els intents de Marc Márquez per sobrepassar-lo. Tanmateix, només un gir després, superava 'Pecco'.
Va començar llavors la lluita psicològica entre el de Cervera, que resistia pacientment per darrere, i Bezzecchi als boscos d’Estíria; ambdós s’intercanviaven voltes ràpides alhora que anaven deixant enrere els seus perseguidors, que s’havien de limitar a lluitar per l’últim calaix del podi.
Superat l’equador de la cursa, el vigent campió, Jorge Martín (Aprilia), acabava la seua actuació a Spielberg en anar-se a terra en la corba 8, i les coses tampoc no anaven massa bé per a Bagnaia, que patia l’avançament de Pedro Acosta (KTM) i Aldeguer i queia fins la cinquena posició.
Va ser en la volta 19, a nou per al final, quan Márquez s’aixecava per primera vegada al lideratge de la prova. El transalpí li va tornar la passada, però només un gir després l’ilerdenc tornava a avançar-li en la frenada de la corba 1, una acció definitiva. Bezzecchi es va enfonsar i també es va veure sobrepassat per Aldeguer a quatre voltes.
El murcià va saltar llavors contra el vuit vegades campió del món i el va pressionar durant un parell de girs, però finalment es va conformar amb la segona plaça. Per davant, Márquez veia onejar la bandera de quadres agitada pel mític Giacomo Agostini, l’elegit per determinar el final de la cursa número 1.000 de la història de la categoria regna. Bezzecchi va completar el podi.
A més, Acosta va acabar quart; Joan Mir (Honda) va ser sisè; Raúl Fernández (Aprilia) va acabar novè, per davant d’Alex Márquez; i Alex Rins (Yamaha) va acabar setzè.