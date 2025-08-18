PIRAGÜISME
El Sícoris mana a l’Estatal
Guanya el campionat de clubs a Sabero i aconsegueix 22 medalles, 11 d’absolutes. Alan Padilla conquista quatre títols, Iker Jiménez tres i Alba Oronich, dos
El Sícoris Club va ser el gran dominador del Campionat d’Espanya de descens en aigües braves disputat aquest cap de setmana al Canal Sabero-Alejico, a Lleó, escenari proper a un dels incendis que assolen la província lleonesa però que no ha afectat el certamen. L’entitat lleidatana va aconseguir la victòria absoluta de clubs i es va emportar un botí total de 22 medalles, onze de les quals en categoria absoluta. Van brillar especialment Alan Padilla, Iker Jiménez i Alba Oronich. El primer va firmar un doblet en C1, al guanyar dissabte la modalitat d’esprint i ahir la clàssica, en ambdós casos amb el seu company Iker Jimenez al podi al ser tercer i segon, respectivament. Ambdós van aconseguir també dos ors en patrulles. Oronich, per la seua part, es va haver de conformar amb dos subcampionats individuals en esprint i clàssica, encara que en patrulles va aconseguir dos títols fent parella amb Jiménez i Laura Miralles. Padilla va ampliar el seu palmarès amb una plata per equips mixtos al costat de la seua germana Júlia Padilla.
En la categoria de base van arribar nou medalles més, tres d’or a càrrec de Mar Busqueta, en K1 juvenil esprint; Júlia Zamorano, en K1 infantil B esprint, i Sergi Villas, en C1 juvenil clàssica. Aquest últim també va firmar una plata i un bronze més, el mateix que Busqueta, que va ser subcampiona K1 clasica i en patrulles fent parella amb Iker Zaballos, que també es va penjar la plata en K1 cadet esprint. En veterans, German Jiménez va ser campió esprint i Òscar Segués, bronze en clàssica.