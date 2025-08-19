FUTBOL
El Tàrrega ja treballa amb un equip ‘de casa’
La UE Tàrrega va començar ahir la pretemporada amb una aposta decidida per jugadors de la casa. El tècnic de l’equip blaugrana, Edgar Molina, va dirigir ahir la primera sessió d’entrenament amb la plantilla pràcticament coberta en la qual destaquen les noves incorporacions del porter Marc Bona (Verdú), Sergi Castelló (Agramunt), Fran Selva (Verdú), Bernat Oliver (Atlètic Segre), Denis i Artur Guk (Guissona) i Ilyass Chafai (Artesa de Segre).
A més, han renovat Joel Gutiérrez, Alberto Bañuelos, Maikel Molina, Àlex Sanz, Oriol Valls, Dani Vargas, Eric Monter, Manu Rodríguez, Adrià Martínez, Pau Viladrich, Joel Lluís, Roger Jorge, Juanca, Belek i els juvenils que faran la pretemporada (Pol Sala, Ramon Bernaus, Yuriy i Adam). De tots aquests jugadors, 21 s’han format a l’escola de futbol del club.