Catalunya surt de l’alerta màxima per risc d’incendis i reobre espais naturals

El Tàrrega ja treballa amb un equip ‘de casa’

Els jugadors i tècnics del Tàrrega que van començar ahir la pretemporada. - FRANCESC GASULL

Francesc Gasull

La UE Tàrrega va començar ahir la pretemporada amb una aposta decidida per jugadors de la casa. El tècnic de l’equip blaugrana, Edgar Molina, va dirigir ahir la primera sessió d’entrenament amb la plantilla pràcticament coberta en la qual destaquen les noves incorporacions del porter Marc Bona (Verdú), Sergi Castelló (Agramunt), Fran Selva (Verdú), Bernat Oliver (Atlètic Segre), Denis i Artur Guk (Guissona) i Ilyass Chafai (Artesa de Segre).

A més, han renovat Joel Gutiérrez, Alberto Bañuelos, Maikel Molina, Àlex Sanz, Oriol Valls, Dani Vargas, Eric Monter, Manu Rodríguez, Adrià Martínez, Pau Viladrich, Joel Lluís, Roger Jorge, Juanca, Belek i els juvenils que faran la pretemporada (Pol Sala, Ramon Bernaus, Yuriy i Adam). De tots aquests jugadors, 21 s’han format a l’escola de futbol del club.

