FUTBOL
Derrota amb bon joc
El Mollerussa es mostra superior al Vilassar-Espanyol C, però la falta d’efectivitat de cara al gol i un error infantil li costa perdre el partit. Es tracta d’un rival que es trobarà a la Lliga
❘ mollerussa ❘ El Mollerussa va caure derrotat davant del Vilassar de Mar-Espanyol C en un partit en el qual els del Pla d’Urgell van ser millors contra un rival que es trobaran a la Lliga, després que la Federació li atorgués ahir mateix la plaça del Som Maresme. L’equip de Kiku Parcerisas va fer un millor futbol que els barcelonins i va tenir sobretot dos grans ocasions de gol, una en cada període, a càrrec de Scuri i d’Uriel. Tanmateix, el que va aconseguir marcar va ser el visitant Tura al minut 78.
Parcerisas: “Hem jugat millor”
El tècnic del Mollerussa, Kiku Parcerisas, estava descontent després del partit argumentant que “hem estat molt superiors al rival, però no podem cometre errors infantils que ens costin partits que hauríem de guanyar còmodament pel futbol mostrat”. El tècnic va reconèixer que l’equip ha de millorar la seua efectivitat. “Estem treballant per millorar el nostre rendiment a l’última zona del camp per arribar en òptimes condicions a la Lliga”, va afegir.
Parcerisas va mostrar especial preocupació per la naturalesa del gol encaixat. “M’han vist molt actiu a la banda fins al gol, però després m’he sentit decebut, no pel gol per si mateix, sinó per com s’ha produït”, va explicar. El tècnic va subratllar que errors d’aquest tipus són inadmissibles a Tercera divisió. “La part positiva és que aquests errors estan passant en partits amistosos. Entenc que la tensió competitiva durant la lliga regular ens portarà a no cometre aquestes errades”, va assenyalar, mostrant-se optimista respecte al treball que fan de cara a l’inici de la temporada.
Sabadell B i Borges, els tests abans de la Lliga
El Mollerussa té pendents encara dos partits de preparació abans de la Lliga. Aquest dissabte rep el Sabadell B i el dia 30, el Borges en un partit que servirà per a la presentació de l’equip. Fins ara va guanyar contra el Vilafranca (1-0), va empatar a Terrassa (0-0), va perdre amb el Lleida (1-2) i al torneig Històrics va empatar amb el Martinenc i va caure davant del Reus.