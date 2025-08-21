Melvin Ejim es fixa l’objectiu de "causar un impacte" en l’Hiopos Lleida
L’ala-pivot arriba amb una trajectòria consolidada a Europa i amb "ganes de viure l’ambient" del Barris Nord
L’Hiopos Lleida ha presentat aquest dijous a l’ala-pivot Melvin Ejim, que s’incorpora al club ilerdenc amb l’objectiu de "causar un impacte en el joc i la ciutat", i "ajudar l’equip" amb un rol diferent a què tenia fins la passada campanya a l’Unicaja. El jugador canadenc ha destacat a la sala de premsa del Barris Nord que s’ha sentit "molt valorat" pel club des del primer moment. A més, creu que pot aportar "energia, mentalitat, duresa i treball dur", i està disposat a posar les seues qualitats al servei del grup. "La meua mentalitat és com puc ajudar a guanyar l’equip: què necessiten de mi i què puc aportar", ha afirmat.
Una de les claus del seu fitxatge pel Lleida és el protagonisme i lideratge que tindrà a l’equip aquesta temporada: "Sabia que si venia aquí tindria un rol diferent del que vinc tenint en els últims dos anys".
El jugador va expressar la seua motivació per viure com a local l’ambient "increïble" que es viu al Barris Nord jornada rere jornada. De fet, ja ha notat la calor de l’afició ilerdenca en aquests primers dies a la ciutat, segons ha reconegut.
Per la seua part, el director esportiu de l’Hiopos Lleida, Joaquín Prado, ha valorat molt positivament el fitxatge d’Ejim, ja que mostra "l’ambició" de l’equip sense oblidar "l’objectiu de la permanència". A més, ha destacat que la incorporació del jugador "és una mostra de la confiança de Melvin cap al projecte".