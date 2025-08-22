HOQUEI
Catalunya, amb 3 lleidatans, planta cara a Portugal
Jordi Badia, que va sortir en el quintet titular, Aleix Marimon i Sergi Folguera. Rep el Shum Maçanet a les 21.00 hores
Catalunya, integrada entre altres per tres lleidatans, Jordi Badia, del Pons Lleida, i Aleix Marimon i Sergi Folguera, tots dos del Calafell, va demostrar ahir que pot competir de tu a tu davant de les millors seleccions del món després de caure per la mínima (3-4) davant d’una de les més potents del continent, Portugal, en la jornada inaugural de la Golden Cat, que es disputarà a Cerdanyola fins diumenge.
El combinat català va sortir d’inici amb Gerard Camps a la porteria al costat de Jordi Badia, Marc Carol, Marc Julià i Marc Coy. Després d’uns primers minuts de tempteig, els lusitans van inaugurar el marcador gràcies a un gol de classe de Gonçalo Alves, que amb un gir es va desfer dels seus rivals abans de batre Camps. Catalunya va reaccionar ràpid i Aleix Marimon va empènyer a la xarxa un rebuig del porter portuguès a rematada de Julià. Portugal, que està preparant el Campionat d’Europa en el qual exercirà d’amfitrió, va tornar a prendre avantatge gràcies a un gol de José Miranda, però Marc Julià, amb un gol antològic, va restablir les taules al descans. Al cap de poc de començar, l’exllistat Xavier Aragonès, ara al Noia, posava per primera vegada en avantatge el combinat català, que no va poder aguantar l’empenta de Portugal, que en tot just cinc minuts va capgirar el lluminós amb gols de Miranda i Rocha. Catalunya ho va intentar fins al final, però no va aconseguir esgarrapar un punt malgrat tenir diverses ocasions, un parell de les quals de Folguera i Marimon. En l’altre partit del grup, la França liderada pels germans Di Benedetto, que serà el rival avui de Catalunya (20.30), va apallissar Itàlia per 0-9 i se situa líder gràcies al seu millor average.
En categoria femenina, Catalunya, sense cap representant lleidatana –Elsa Salvanyà, del Vila-sana, hi havia de ser però va quedar fora al ser convocada per Espanya per jugar l’Europeu–, va arrancar un valuós empat contra Portugal, mentre que Alemanya es va imposar 3-1 a França.
❘ mollerussa ❘ Mollerussa i Juneda van disputar aquest dimecres el primer amistós de pretemporada, un duel en el qual els del Pla, que jugaven a casa, van golejar per 5-1, demostrant la condició de nou equip de Nacional Catalana davant d’un rival que la temporada que ve militarà a Primera després del seu brillant ascens d’aquest any. Va ser més un partit d’entrenament, amb tres parts en lloc de les dos habituals. Pel Mollerussa van marcar Joan Marc, Miquel Serret i Joan Ramon Serret, aquest per partida doble, a més d’un autogol rival, i pel Juneda ho va fer Àlvar Mongrell.
❘ lleida ❘ El Pons Lleida s’estrena avui (21.00) en la pretemporada rebent a l’Onze de Setembre el Shum Maçanet, un acabat d’ascendir a l’OK Lliga, un partit que servirà per inaugurar la XXI Lliga Catalana, la fase final de la qual es disputarà al coliseu lleidatà a mitjans de setembre. Edu Amat podrà comptar amb tots els seus efectius a excepció de Jordi Badia, que està disputant la Golden Cat (vegeu el central). “És l’únic partit de la competició que juguem a casa i serà important treure els tres punts. Som conscients que el rival porta una setmana més de preparació, però crec que amb els dies que fa que ens entrenem n’hi ha prou per afrontar-lo amb garanties”, va assenyalar el tècnic.