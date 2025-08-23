PIRAGÜISME
Quatre lleidatans, al Mundial: Competiran en el certamen de descens esprint a la República Txeca
Alba Oronich, Xavi Miralles, Iker Jiménez i Alan Padilla, tots del Sícoris Club.
Quatre lleidatans, tots del Sícoris Club, competiran del 18 al 21 de setembre en el Mundial de descens esprint de piragüisme, que tindrà lloc al canal d’aigües braves de Ceské Budejovice, a la República Txeca. Els quatre palistes van ser seleccionats després al Campionat d’Espanya celebrat el cap de setmana passat a Sabero. Es tracta d’Alba Oronich i Xavi Miralles, que competiran en K1, i Alan Padilla i Iker Jiménez, que ho faran en canoa, tant individual com en patrulles, on faran duo.
És precisament el C2 el que té més possibilitats d’assolir un millor resultat, malgrat que el podi és gairebé impossible. “Entrar a la final de patrulles és el gran objectiu que ens hem marcat i assolir un top 5 seria genial, ja que les medalles són molt cares. No obstant, és un objectiu que fa dos anys era impensable”, assegura Padilla, que lamenta la falta de recursos que pateix aquesta especialitat de les aigües braves en comparació amb l’eslàlom, en la qual Espanya és una potència internacional. “Al no ser un esport olímpic no hi ha tants recursos, sobretot econòmics. Els que es dediquen a l’eslàlom viuen d’això, mentre que en descens és al contrari, hem de treballar les nostres vuit hores i després entrenar, la qual cosa es converteix en un hobby”, apunta Padilla, que afrontarà el seu setè Mundial. Xavier Miralles, per la seua part, prendrà part en el seu catorzè Mundial als seus 40 anys, i va explicar que objectiu a Ceské Budejovice “és entrar al top 30. Pensar en una final està pràcticament descartat”.