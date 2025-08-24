BÀSQUET
L’hongarès Golomán, a l’Hiopos Lleida
El jugador, de 29 anys i 2,11 metres, arriba del San Pablo Burgos. Pot jugar de 4 o de 5 i tanca la plantilla
L’Hiopos Lleida ha tancat la plantilla amb la incorporació de György Golomán, internacional hongarès de 29 anys i 2,11 metres d’altura que pot exercir-se tant en la posició d’ala-pivot com de pivot. El jugador arriba al conjunt lleidatà després de rescindir el contracte que el vinculava amb el San Pablo Burgos, equip amb el qual va aconseguir l’ascens a la Lliga ACB Endesa la passada temporada. La trajectòria de Golomán va començar a l’Egis Kormend d’Hongria, abans de fer el salt a la NCAA nord-americana amb UCLA. Posteriorment, va formar part dels Westchester Knicks de la lliga de desenvolupament americana i va passar pel Japó, jugant al Yokohama B-Corsairs i al Yamagata Wyverns durant la campanya 2019/20.
La tornada a Europa el va portar a competir en les primeres divisions de Bèlgica (Spirou Basket), Hongria (Falco Szombathely) i Lituània (Lietkabelis). La temporada 2023/24 va debutar a l’ACB amb el Bàsquet Girona, on va fer una mitjana de 7,9 punts i 3,3 rebots, contribuint a la permanència del conjunt català a la màxima categoria del bàsquet espanyol.
El conjunt burgalès va decidir prescindir dels seus serveis a causa d’un canvi en l’estructura de l’equip. Inicialment, Golomán entrava en els plans del club castellà, però el fitxatge de la quota Juan Rubio per al joc interior va provocar que l’hongarès deixés d’encaixar en el projecte, la qual cosa ha estat aprofitat per l’Hiopos Lleida per incorporar-lo a les seues files.
La plantilla de Gerard Encuentra queda així tancada amb Kristers Zoriks com a base; Caleb Agada, Corey Walden i James Batemon en la posició d’escorta; Oriol Paulí, Melvin Ejim, Millán Jiménez i Mikel Sanz com a alers; John Shurna i el mateix Golomán d’alers pivots; i Atoumane Diagne i Cameron Krutwig completant el joc interior com a pivots.