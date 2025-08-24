CICLISME
Philipsen, primer líder
El belga guanya en l’esprint la jornada inicial, que va sortir des de Torí. Avui primera arribada en alt, amb la meta a l’estació d’esquí de Limone Piemonte
El belga Jasper Philipsen (Alpecin-Deceuninck) és el primer líder de la Vuelta 2025 a l’imposar-se ahir a l’esprint en la primera etapa de 186,1 quilòmetres disputada entre les localitats italianes de Torí i Novara.
L’esprinter belga, que només va poder córrer tres etapes del Tour de França el 2025, on va portar breument el mallot groc abans que una caiguda acabés amb la seua aventura, es va apuntar a última hora a la Vuelta i va mostrar la seua fortalesa a l’arribar a Novara.
Gràcies a un gran llançament del seu equip, Philipsen va creuar primer la meta davant del britànic Ethan Vernon (Israel-Premier Tech) i del veneçolà Orluis Aular (Movistar), amb Iván García Cortina (Movistar) entrant cinquè com a millor espanyol del dia.
Ara, després de sumar les bonificacions, el ciclista belga mana en la general amb quatre segons d’avantatge sobre Vernon i sobre el neerlandès Pepijn Reinderink (Soudal-Quick Step), que va dominar en l’esprint intermedi, i sis sobre Aular.
Així, durant els primers quilòmetres es va formar la fuga del dia, integrada per un grup de sis corredors, que va passar per l’únic port puntuable del dia, la Serra, amb l’italià Alessandro Verre (Arkéa-B&B Hotels) coronant-lo primer. Un altre dels escapats, Reinderink, es va emportar quilòmetres després els punts de l’esprint bonificat de Valdengo.
El pilot, que mai va permetre que el desavantatge superés els tres minuts, va neutralitzar els escapats quan només faltaven 40 quilòmetres fins a la meta, i a poc a poc els equips van anar administrant les forces per preparar l’esprint massiu.
Així mateix, Israel-Premier Tech semblava controlar la jornada, però Alpecin-Deceuninck va assestar el cop a un parell de quilòmetres per al final, posicionant de la millor manera Philipsen perquè aconseguís el triomf d’etapa i amb el mallot de líder.
La Vuelta disputa avui la segona etapa, encara a Itàlia, de 159,6 quilòmetres entre la localitat d’Alba i l’estació d’esquí de Limone Piemonte. Serà la primera arribada en alt de la cursa, tot després d’un recorregut eminentment pla, amb unes rampes finals al 5 per cent.