SEGRE

El Robles Lleida obre el curs disposat a fer “un pas endavant”

Competirà un any més a la Lliga Femenina 2

Plantilla del Robles Lleida, que ahir va iniciar oficialment la pretemporada al Barris Nord.

Plantilla del Robles Lleida, que ahir va iniciar oficialment la pretemporada al Barris Nord.Javi Enjuanes

SEGRE REDACCIÓ
Publicat per
Segre

Creat:

Actualitzat:

El Robles Lleida, que un any més competirà a la Lliga Femenina 2, va obrir ahir oficialment al Barris Nord una temporada en la qual l’equip vol “fer un pas endavant i ser més competitives”, segons va explicar en la primera sessió de treball el tècnic lleidatà, Rubén Petrus. “Obrim la pretemporada i les sensacions són molt positives”, va afegir. 

“Portem una setmana en què hem tingut una mica de presa de contactes amb casa nostra, el Barris Nord, i després d’haver portat a terme les revisions mèdiques, comencem oficialment i ho fem amb un grup de jugadores que porten diverses temporades aquí i que tenen molta il·lusió i molta gana”, va valorar el tècnic. 

A aquest grup s’han incorporat tres fitxatges, Leti Conca, Anastasia Herasymenko i Vinyet Morató, que, va afirmar el tècnic, “venen amb energies renovades i ganes de fer un pas endavant en les seues respectives carreres”.

Titulars del dia

* camp requerit
Subscriu-te a la newsletter de SEGRE

El més llegit

tracking