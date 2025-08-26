El Robles Lleida obre el curs disposat a fer “un pas endavant”
Competirà un any més a la Lliga Femenina 2
El Robles Lleida, que un any més competirà a la Lliga Femenina 2, va obrir ahir oficialment al Barris Nord una temporada en la qual l’equip vol “fer un pas endavant i ser més competitives”, segons va explicar en la primera sessió de treball el tècnic lleidatà, Rubén Petrus. “Obrim la pretemporada i les sensacions són molt positives”, va afegir.
“Portem una setmana en què hem tingut una mica de presa de contactes amb casa nostra, el Barris Nord, i després d’haver portat a terme les revisions mèdiques, comencem oficialment i ho fem amb un grup de jugadores que porten diverses temporades aquí i que tenen molta il·lusió i molta gana”, va valorar el tècnic.
A aquest grup s’han incorporat tres fitxatges, Leti Conca, Anastasia Herasymenko i Vinyet Morató, que, va afirmar el tècnic, “venen amb energies renovades i ganes de fer un pas endavant en les seues respectives carreres”.