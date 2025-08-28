TENIS
Un jugador de Balaguer de 85 anys, al Mundial de veterans
El balaguerí Antonio Carreño ha estat convocat per la Federació Espanyola de Tenis (RFET) per formar part de l’equip espanyol que competirà en el Campionat del Món de Veterans per equips. Carreño, amb una llarga trajectòria internacional, participarà en la categoria Màsters +85, en el Mundial que tindrà lloc a Croàcia, del 5 al 10 d’octubre.
La convocatòria d’Antonio Carreño és un premi a la gran temporada que està fent aquest veterà tenista de Balauger, guanyador de diversos tornejos i que ha superat lesions per mantenir-se en competició.
El jugador ocupa actualment el número 2 del rànquing estatal en la seua categoria i el número 33 pel que fa al rànquing mundial.
Aquest mateix mes d’agost Carreño ha quedat subcampió el Torneig 400 ITF que es va celebrar al Club Tennis La Salut, de Barcelona.
En semifinals va guanyar Carles Perarnau 6-1 i 6-1 i va cedir a la final davant de Francisco Lasheras per 6-4 i 6-2, en un partit molt disputat.