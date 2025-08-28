FUTBOL
El Mollerussa empata davant del Santa Coloma andorrà
L’equip del Pla va veure com el seu rival li va igualar un 1-3 en els minuts finals
El Mollerussa va acabar empatant (3-3) davant del Santa Coloma andorrà en un frenètic penúltim amistós de preparació a Alàs, en el qual se li va escapar la victòria en el tram final malgrat aconseguir en dos ocasions tenir dos gols de renda.
En la fase final de la preparació abans d’arrancar la Lliga el 6 de setembre a Manresa, l’equip del Pla d’Urgell es va mesurar ahir a un Santa Coloma que va disputar la prèvia de la Conference League fa tot just un mes, en la qual va caure eliminat davant del Polissya Zhytomyr ucraïnès en la segona ronda. L’equip de Kiku Parcerisas va arrancar a gran nivell, amb un gol de Jordi Puig en el minut 4 definint una passada de la mort (0-1) i el 0-2 posterior de Lamin al 17.
L’equip andorrà, dirigit per Fede Bessone, va replicar passada la mitja hora i va retallar distàncies mitjançant Sascha Andreu, que va establir l’1-2 amb què es va assolir el descans. A la segona meitat, el Santa Coloma va renovar tot l’onze i el Mollerussa també va introduir canvis. No obstant, un dels titulars que es van mantenir al camp, Lamin, va completar el seu doblet en el minut 57 per tornar a doblar l’avantatge del Mollerussa fins a l’1-3. Quan el triomf del Mollerussa semblava encarrilat, l’equip andorrà va tornar a reaccionar i va empatar a tres gràcies a un gol de Mario Mourelo en el 70 i l’empat de penal de Cisteró a falta de deu minuts per al final.
L’equip del Pla d’Urgell disputarà el seu últim amistós de pretemporada dissabte, quan rebrà el Borges, de Primera Catalana, al Municipal d’Esports de Mollerussa.