FUTBOL
Nova victòria de l’AEM
El conjunt lleidatà supera el Saragossa en un partit amb dos parts molt diferenciades i continua invicte després de sis amistosos. Ana i Noe Fernández van resoldre el duel a la segona meitat
❘ saragossa❘ L’AEM es va anotar ahir la tercera victòria a la pretemporada, la segona consecutiva, en un partit amb llums i ombres davant del Saragossa (0-2) en el qual va mantenir l’invicte en pretemporada, després de sis amistosos ja disputats i amb només un de pendent, aquest dissabte (18.00) al Camp d’Esports davant del Cornellà. Al conjunt lleidatà no el va penalitzar una mala primera meitat contra un rival d’una categoria inferior, Segona RFEF, per sentenciar el matx a la represa, amb gols d’Ana Fernández i Noe Fernández, que deixen l’AEM amb tres victòries i tres empats en la preparació sota les ordres del nou tècnic, Joan Bacardit.
Amb un estil sempre propositiu i agosarat amb la pilota, que contrasta amb els que va desplegar l’AEM les últimes temporades amb Rubén López, el conjunt lleidatà no es va sentir còmode en el primer temps davant d’un Saragossa que va plantejar un bloc mitjà a què el conjunt lleidatà no va saber respondre.
No obstant, malgrat acumular pèrdues i imprecisions, va saber mantenir-se sòlid darrere per no concedir ocasions i acabar amb empat a zero la primera meitat, en la qual Paula Ransanz va haver de ser substituïda per molèsties. També es va perdre el partit Amaya pel mateix motiu i es va sumar a la baixa de llarga durada de Laura Fernández.
A la represa l’AEM va sortir amb una imatge molt millorada respecte al primer temps, impulsat per les jugadores que van entrar des de la banqueta i que, a la fi, van ser qui van generar els dos gols del xoc.
La primera a marcar va ser Ana Fernández en la sortida d’un córner, traient partit de les jugades a pilota aturada de l’AEM (0-1), poc abans que Noe Fernández anotés el 0-2 definitiu després d’una bona jugada per banda de Loba. Així, l’asturiana va repetir com a golejadora després de marcar un doblet diumenge davant de l’Ona Sant Adrià (0-5) i és la màxima golejadora de la pretemporada amb quatre gols.
A més, va recordar que “els bons resultats només serviran si guanyem el Cacereño en la primera jornada, de moment estem adquirint conceptes i anem aprenent a poc a poc a jugar en aquest estil”. De fet, va reconèixer que “avui a la primera part no trobàvem la manera de superar el seu bloc i després del descans ho hem corregit”.
“La primera part ha estat per oblidar; la segona, de les millors”
El tècnic, Joan Bacardit, es va mostrar crític malgrat la victòria, reconeixent que “la primera part ha estat per oblidar. No semblàvem un equip de categoria superior”, encara que va valorar molt positivament el canvi després del descans: “La segona meitat, en canvi, ha estat de les millors que hem fet i podríem haver marcat molts més gols, fins i tot.” L’entrenador va considerar que “la millora no ha estat per un tema tàctic, encara que també hem anat a millor, crec que és mèrit de les jugadores que han sortit, que han afrontat el partit amb més vivacitat”.