HOQUEI
El Pons Lleida fa oficial la continuïtat de Nico Ojeda com a cedit
Serà el seu tercer any, ara a préstec del Barça
El Pons Lleida va fer oficial ahir la continuïtat de Nico Ojeda, que jugarà la seua tercera temporada al club gràcies a la cessió del Barça. Tal com va avançar SEGRE fa més d’un mes, l’argentí va firmar per l’entitat blaugrana fins al 2029, però les dos parts van acordar que el curs 2025-2026 continuarà al Llista.
D’aquesta manera, el club lleidatà assegura la continuïtat d’un dels seus grans referents ofensius, clau després de les sortides dels màxims golejadors Nuno Paiva i Fran Tombita Torres al Liceo. El Barça, no obstant, es reserva l’opció de recuperar-lo durant la temporada en cas de necessitat, sempre que aboni una compensació econòmica al Pons Lleida.
Ojeda, de 23 anys, s’ha consolidat a Lleida com un dels davanters més destacats de l’OK Lliga. En la seua primera campanya, després d’arribar procedent del Valdagno italià el 2023, va firmar 15 gols a la Lliga.
El passat curs va fer un pas endavant i va ser el màxim realitzador de l’equip lleidatà amb 20 gols en la competició domèstica, a més d’anotar-ne sis a la Europe Cup, en què no va poder disputar la Final Four per una lesió. Sumant totes les competicions, va arribar als 34 gols, malgrat perdre’s diversos partits per aquests problemes físics.
El jugador es va mostrar satisfet amb l’acord perquè li permetrà “treure’s l’espineta” de no haver pogut estar en els moments decisius de la temporada passada, com la Copa del Rei o la fase final europea. El seu entrenador, Edu Amat, també va celebrar aquesta notícia i va definir l’argentí com “una peça clau” de l’equip, destacant la maduresa que ha assolit des que va arribar a Lleida amb tot just 21 anys.