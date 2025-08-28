PATROCINI
Quatre projectes de Lleida opten a l’Elles Són d’Aquí
Lleida Handbol, Marta Visa en Elit, Futbol Sala Ivars i CB Mollerussa
Quatre projectes lleidatans opten a aconseguir un patrocini per part de la plataforma Elles Són d’Aquí, una vegada finalitzat el termini de la convocatòria, que s’ha tancat amb 73 projectes presentats. Es tracta del Lleida Handbol Club i de l’esquiadora Marta Visa, que opta a una beca en la categoria Elit, dotada amb un màxim de 5.000 euros, i del Club de Futbol Sala Ivars i el Club Bàsquet Mollerussa en categoria Amateur, en la qual els patrocinis són de 2.000 euros. Es tracta d’una iniciativa del Grup Nufri, amb què, des del 2016, impulsa l’esport femení.
En categoria Elit opten l’esquiadora de velocitat Marta Visa, que té com a repte la seua millor marca personal, de 214,61 km/h, i millorar la seua posició en les competicions internacionals. Visa busca patrocinadors per sufragar els costos professionals, tant de fisioterapeuta com de material esportiu i desplaçaments a competicions internacionals. En aquesta mateixa categoria opta a rebre un patrocini el Lleida Handbol, que ha ascendit a Divisió d’Honor Or, cosa que li ha suposat un increment de pressupost. El club busca patrocinadors locals per consolidar i visibilitzar el seu projecte.
En la categoria amateur opten a un patrocini de 2.000 euros el Club Futbol Sala Ivars d’Urgell, que promou l’esport femení a nivell rural i ser un referent. Necessiten ajuda per afrontar el cost d’arbitratges, inscripció i material esportiu.
També hi opta el CB Mollerussa, que ha ascendit a Segona Catalana i que necessita ajuda per tal de cobrir el pressupost que requereix aquesta nova categoria.
D’altra banda, Elles Són d’Aquí ofereix una ajuda de 2.000 euros a esportistes nascudes o residents al Pla d’Urgell, quantitat que atorga el Club Esportiu CatiGat en col·laboració amb Nufri.
La plataforma Elles Són d’Aquí, impulsada des de fa nou anys des del Grup Nufri, ha rebut des del 2016 un total de 463 projectes procedents de totes les comunitats autònomes i n’ha finançat 37, aportant un total de 217.589 euros quant a patrocinis esportius per donar suport a l’esport femení en les vuit edicions que hi ha hagut fins al moment.