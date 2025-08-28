FUTBOL
Segona sessió de l’Atlètic Lleida al Camp d’Esports
L’Atlètic Lleida va completar ahir al matí el seu segon entrenament de la pretemporada al Camp d’Esports, entrant en la recta final de preparació abans de l’inici de Lliga, al qual arribaran amb almenys 492 abonats, segons va anunciar ahir el club. L’últim test serà aquest dissabte vinent, a les 19.30 ean Robres, davant del CD Ebro, també de Segona RFEF. En el debut oficial, rebrà el Torrent CF diumenge 7 de setembre a les 18.00 al Camp d’Esports.