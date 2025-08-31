FUTBOL
L’Atlètic Lleida tanca amb derrota la pretemporada
Cau amb el CD Ebro amb un mal arbitratge i en un terreny de joc en mal estat
L’Atlètic Lleida va tancar ahir la pretemporada amb una derrota per 3-1 davant del CD Ebro, en un partit que es va jugar a Robres. L’equip de Gabri García va caure en un partit exigent, amb molt joc aeri i poc control de pilota. Els locals es van avançar molt aviat i encara que Moró Sidibé va empatar poc després, dos polèmiques decisions arbitrals, un penal rigorós i un gol en posició dubtosa va decantar el duel a favor dels aragonesos.
L’inici del matx, en un terreny de joc que no estava en bones condicions, ja va ser travat, amb un joc aeri i sense un dominador clar. Bolado va haver de ser substituït molt aviat al notar unes molèsties i poc després Marc Prat va fer l’1-0 en una acció a pilota aturada.
Amb el marcador en contra l’Atlètic Lleida va fer un pas endavant i va començar a generar perill. L’equip va demanar penal en una caiguda de Gio dins de l’àrea i poc després Moró Sidibé va firmar l’1-1. A les portes del descans, un penal rigorós va servir perquè Marc Prat firmés el 2-1 i, al poc de començar la segona part Paki va anotar el 3-1 que ja seria definitiu.
“Un partit pèssim”
Gabri va dir que “ha estat un partit pèssim per tot, pel terreny de joc, no hi havia llum, l’àrbitre ha estat un desastre... Aquí no es podia jugar, aquest partit sobrava o s’havia d’haver jugat en un altre lloc. No vull posar excuses, perquè hem perdut 3-1 i encara que crec que hem competit bé, hem tornat a encaixar gols a pilota aturada. Ara toca pensar ja en la Lliga”.