BÀSQUET
“Salvar-nos com més aviat millor és l’objectiu del Cadí”
Per al tècnic Isaac Fernández, pensar en més metes generaria “ansietat”
L’entrenador del Cadí la Seu, Isaac Fernández, va mostrar la seua satisfacció amb l’arrancada de la pretemporada, destacant especialment l’excel·lent estat físic de les seues jugadores després dels primers entrenaments, i pel que fa als objectius per a la temporada, manté la prudència característica del club. “No podem tenir cap altre objectiu que no sigui el mateix de sempre: aconseguir la salvació com més aviat millor”, va afirmar Fernández, que considera que marcar-se metes més ambicioses “podria generar una ansietat i frustració innecessàries”.
Respecte al calendari de preparació, el tècnic va confirmar que la pretemporada inclourà partits contra equips de Lliga Femenina, complint així un dels objectius marcats pel cos tècnic. “Ens permet marxar uns dies, fer convivència tots junts, la qual cosa ens anirà bé”, va explicar Fernández, assenyalant que aquests partits serviran principalment per avaluar el rendiment competitiu de les noves incorporacions i continuar amb la construcció de l’equip. El primer test arribarà el dia 12 contra l’Araski i l’endemà contra l’Ensino, tots dos a Vitòria durant un torneig.
Finalment, va enviar un missatge a l’afició, a qui va demanar que continuï amb el seu suport. “Quan juguem a casa és completament diferent. Ens sentim molt bé, molt acompanyats”, va expressar Fernández, que va prometre que l’equip treballarà per ser “reconeixible des del primer minut” i fer que “els aficionats se sentin orgullosos” del que vegin a la pista.