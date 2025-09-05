FUTBOL
Ebro Auto3000, patrocinador principal de l’Atlètic Lleida
Acord per un any, prorrogable, i el club presenta les noves equipacions
Ebro Lleida Auto3000 serà a partir d’aquesta temporada el nou patrocinador principal de l’Atlètic Lleida, club que aquest diumenge debutarà a Segona RFEF rebent al Camp d’Esports el Torrent (18.00). L’entitat va presentar ahir aquest acord en un acte en el qual també va mostrar les noves equipacions i que va comptar amb la presència d’Anselm Llovera; gerent general d’Ebro Lleida Auto3000; Néstor Gutiérrez, vicepresident de l’Atlètic Lleida; Xavi Bartolo, director esportiu del club; Gabri García, entrenador i els jugadors Nil Sauret, Pau Torres i Joan Campins, que van exercir de models lluint les noves samarretes.
Néstor Gutiérrez va destacar la importància d’aquesta col·laboració amb una firma que, a més del club lleidatà, també patrocina la selecció espanyola de futbol. “Que una marca com Ebro hagi volgut apostar pel nostre projecte i lluir a la samarreta és un orgull per al club i per a la ciutat”, va explicar. “El que busquem és tenir patrocinadors que no només serveixin per a avui, sinó que puguin acompanyar-nos en el desenvolupament d’un projecte sòlid i amb visió de futur”, va dir.
Va afegir que “és un acord per un any, però amb la voluntat que sigui un projecte a llarg termini” i va posar en relleu el vincle existent entre la marca i el territori. “L’interès d’Ebro també respon al fet que molts empresaris de Lleida han apostat per la seua sortida a borsa, mostrant el compromís amb la reindustrialització de Nissan”, va concloure.
Per la seua part, Gabri García va parlar de l’estrena de lliga. “L’esperem amb ganes, perquè al final les pretemporades es fan llargues”, afegint que veu l’equip preparat. “Ha estat una bona setmana d’entrenaments” i també es va mostrar “content i orgullós de tornar a un escenari històric i emblemàtic com el Camp d’Esports”.