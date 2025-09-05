FUTBOL
Jordi Cortés: “Demano a l’afició que estigui amb l’equip”
L’entrenador del Lleida CF adverteix que “la temporada serà duríssima”
L’entrenador del Lleida CF, Jordi Cortés, va dir ahir que espera “amb ganes” el debut a la Lliga, demà al camp del Can Vidalet (18.00), es va mostrar satisfet de la plantilla amb què compta, tenint en compte les circumstàncies en les quals s’ha format i, malgrat que es va mostrar convençut que “serem competitius contra tots els rivals”, va advertir que “la temporada serà duríssima”. Per això va demanar a l’afició “que no deixi d’estar amb l’equip, perquè hi haurà moments complicats en què necessitarem la seua ajuda”.
Sobre el debut va assenyalar que “començar fora de casa m’agrada, és positiu i buscarem un resultat favorable”. Del Can Vidalet va dir que “és un acabat d’ascendir i serà un rival complicat, té jugadors amb talent i crec que podem tenir un resultat positiu”.
Sobre la pretemporada va valorar que “hem perdut partits, però sempre hem estat competitius. He vist una evolució a la plantilla”, i va recordar que “comencem de zero” i no va dubtar que “al Can Vidalet li ho posarem difícil”, afegint que “hem de ser humils i ser conscients que ens toca competir per salvar-nos. Al gener veurem, però ara cal tenir els peus a terra. La clau rau a començar bé”.
Sobre la seua primera temporada com a primer entrenador, després de diverses etapes al club, va dir que “des de petit somiava ser l’entrenador. Clar que hauria preferit ser-ho en altres circumstàncies, però les crisis també donen oportuniades, com la que tenen ara aquests jugadors”, va valorar.
L’equip comença la temporada amb 23 jugadors, 15 de majors de 23 anys i 8 de menys d’aquesta edat. Amb dos fitxes lliures, Cortés va dir que “busquem principalment un davanter i si pot ser, també un central”.
Va recordar que “la plantilla es va fer en una setmana. Ha estat un treball de bojos i cal valorar el context que hi havia, per la qual cosa el resultat és excel·lent amb els recursos que teníem”.
D’altra banda, Lleida, Mollerussa i vuit clubs més de la categoria han acordat que les aficions visitants paguin només 5 euros en cada partit.