TRÀNSIT
La víctima de l'accident mortal a l'N-240, un home de 42 anys i veí del País Valencià
La víctima tenia 42 anys i ja són 22 els morts en accidents de trànsit a les comarques lleidatanes aquest any. La via va quedar tallada 3 hores en tots dos sentits
Un conductor d’un turisme, de 42 anys i veí del País Valencià, va morir ahir en una col·lisió frontal contra un camió a la N-240 a Lleida. Els Mossos d’Esquadra van rebre l’avís a les 15.22 per un accident que va tenir lloc en el punt quilomètric 87 i que va obligar a tallar la via en tots dos sentits de la marxa. A causa de la col·lisió, el conductor del turisme va perdre la vida. Fins al lloc es van activar cinc patrulles dels Mossos d’Esquadra, dos dotacions dels Bombers i tres ambulàncies del SEM. La circulació a l’N-240 es va normalitzar poc abans de les 18.30, segons va informar Trànsit.
És la primera víctima mortal a les carreteres lleidatanes al setembre i des de començament d’any ja han mort un total de 22 persones, tres més que en el mateix període de l’any passat. Només el mes de juliol, van morir deu persones en accidents de trànsit, una xifra que es va reduir a l’agost, a una víctima mortal, després de la posada en marxa de diverses mesures de control. L’últim mort va ser un veí de Taradell de 69 anys que va morir en una sortida de via el 13 d’agost a la C-1412a a Sanaüja, a la Segarra. L’accident va tenir lloc a les 12.19, quan el turisme va patir una sortida de via i va xocar contra un arbre. A causa de la col·lisió, el conductor va quedar atrapat a l’interior del vehicle i va haver de ser excarcerat pels Bombers, malgrat que els sanitaris no van poder fer res per salvar-li la vida. En el conjunt de Catalunya, són 98 les persones que han perdut la vida a les carreteres interurbanes aquest any.
D’altra banda, un motorista de 47 anys i veí de la província de València va resultar ferit de gravetat ahir al migdia arran d’una col·lisió lateral amb un turisme a l’N-211 a Mequinensa.
Segons va informar la Guàrdia Civil, l’avís es va rebre a les 14.18 hores, quan es va produir un sinistre al punt quilomètric 296. A causa de la col·lisió, va resultar ferit greu el conductor de la motocicleta, que va ser evacuat en helicòpter a l’hospital Miguel Servet de Saragossa. L’Equip d’Investigació de Sinistres Viaris de Calatayud investiga les causes. Al lloc van acudir agents de l’agrupació de trànsit així com protecció civil i manteniment de carreteres.