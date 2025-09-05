BOXA
La Seu Vella de Lleida reuneix 108 boxejadors amateur
Una iniciativa gratuïta i oberta a tots els nivells per fomentar aquest esport
La Seu Vella de Lleida va acollir dimecres la segona quedada de boxa a l’aire lliure, una iniciativa gratuïta i oberta a tots els nivells per fomentar aquest esport. Després de l’èxit de la primera al Castell dels Templers, que va reunir 81 participants, aquesta nova cita va sumar-ne 108.
La tercera i última quedada de l’any serà a finals d’aquest mes, en un altre punt emblemàtic de la ciutat que s’anunciarà en els propers dies.