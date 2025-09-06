ATLETISME
Cursa de la Diada a Térmens a favor de la llengua catalana
La carrera, que celebra l’edició número 39, reunirà 600 participants el dia 11
La Cursa de la Diada de Térmens, una de les cites més veteranes i emblemàtiques del calendari atlètic lleidatà, celebrarà l’11 de setembre vinent l’edició número 39, en la qual es reuniran uns 600 participants entre totes les propostes de l’organització, l’ajuntament de Térmens i l’associació ACUDIT (Amics de la Cursa de la Diada de Térmens). La ja tradicional cita manté el seu vessant reivindicatiu i en aquesta edició la temàtica de la prova és la defensa de la llengua catalana, per la qual cosa a les samarretes es mostrarà el lema “El català, fes-lo córrer”.
Una novetat d’aquesta edició és que cada un dels participants ha elegit la seua paraula preferida en català, que lluirà al seu dorsal al costat del número i el nom de l’atleta, segons van explicar ahir els organitzadors durant la presentació de la prova, en un acte al qual van assistir el regidor Josep Llobera i els membres de l’organització, Josep Gardeñes i Cris Gardeñes.
La cursa de 10 quilòmetres tindrà la sortida a les 9.30 i paral·lelament a aquesta prova sortiran també els participants del Campionat de Catalunya de Policies i Bombers, que arriba a l’edició número 20. Com també és habitual, hi haurà una carrera Ekiden per parelles, en la qual cada atleta correrà 5 quilòmetres. Prèviament, a les 9.00, tindrà lloc la sortida de la caminada popular, mentre que a les 10.45 se celebraran les curses infantils. La cerimònia de lliurament de premis està prevista a les 11.30.
Segons van explicar els organitzadors, la caminada comptarà amb la participació d’un centenar de persones, mentre que en les diferents carreres prendran part uns 500 atletes. Les carreres infantils tenen la finalitat de promocionar l’atletisme, per la qual cosa no tindran caràcter competitiu.
Un altre dels atractius que té la Cursa de la Diada de Térmens és el repte de batre el rècord de la prova que, en les dos categories, femenina i masculina, es va establir en l’edició de l’any passat. Així, la millor marca femenina l’ostenta Núria Tilló Prats, que va fer un temps de 38:05, mentre que el rècord masculí el va establir Mohamed El Talhaoui, amb 29:31.