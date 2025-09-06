Marc Márquez acaricia el Mundial amb un altre triomf a l’esprint
El vuit vegades campió del món aconsegueix la seua 14a victòria curta de l’any i queda a un pas del títol de MotoGP, mentre Ducati s'assegura el Mundial de Constructors
El pilot de Cervera Marc Márquez (Ducati) ha aconseguit el triomf aquest dissabte en la cursa a l’esprint de MotoGP en el Gran Premi de Catalunya, quinzena cita del Mundial de motociclisme, aprofitant la caiguda a només quatre voltes per al final del seu germà Alex Márquez (Ducati), que havia conquerit la 'pole' unes hores abans, amb el francès Fabio Quartararo (Yamaha) en la segona posició.
El vuit vegades campió del món va guanyar la seua 14a cursa a l’esprint de les 15 disputades, després que el seu germà Alex perdés el control de la Gresini en el revolt 10 quan ja fregava el triomf, a només quatre voltes per al final. Amb el triomf, Marc Márquez augmenta el seu avantatge en el Mundial fins els 187 punts, pel que podria proclamar-se campió de MotoGP en el pròxim Gran Premi, si no concedeix al seu germà dos o més punts aquest diumenge.
Després d’aquest incident, quan Alex Márquez s’havia distanciat més d’un segon del seu germà, Marc va dominar la recta final, encara que no sense ensurt, quan va haver de redreçar-se sobre la Ducati a 'La Moreneta' de l’última volta.
Davant el drama del petit dels Márquez, que estava dominant després d’aconseguir la 'pole', l’alegria del vuit vegades campió del món, que ja suma 467 punts, pels 280 del seu germà. A més, el Ducati Corse ja és campió del Mundial de Constructors per sisena temporada consecutiva.
La caiguda d’Alex Márquez va beneficiar també a un Quartararo molt agressiu i que va tenir els seus més i els seus menys en l’inici de la cursa amb el mateix Marc Márquez i amb un Pedro Acosta (KTM) que va fregar el podi i va acabar quart. El tercer calaix del podi el va ocupar l’italià Fabio Di Giannantonio (Ducati).
El pilot de Mazarrón va liderar a les tres KTM consecutives, ja que l’italià Enea Bastianini i el sud-africà Brad Binder van ser cinquè i sisè, respectivament. Hi va haver molts intercanvis de posicions i molts avançaments en aquesta frenada després de la gran recta de meta, encara que va ser el revolt 10 un de les claus.
Abans de la caiguda d’Alex Márquez, que posa amb safata el títol al seu germà, ja se’n van anar a terra l’italià Franco Morbidelli (Ducati) i el vigent campió Jorge Martín (Aprilia), empès pel pilot del Pertamina Enduro VR46 Racing Team. En una acció molt semblant a l’error de l’espanyol Fermín Aldeguer (Ducati), que també es va carregar Marco Bezzecchi (Aprilia).
Alex Márquez és el pilot amb més ritme del cap de setmana, i ho va demostrar hores abans de la cursa a l’esprint adjudicant-se sobre el seu germà la 'pole'. I el de Cervera ho va fer amb rècord, en marcar la volta més ràpida mai feta en el Circuit de Barcelona-Catalunya durant la Q2, amb un 1:37.536, per partir des d’aquesta primera plaça per primera vegada aquest any.
Aquest crono va millorar els realitzats per Quartararo i Marc Márquez, que no està tan còmode com en altres GP. Morbidelli va liderar la segona fila, per davant d’Acosta i Di Giannantonio, mentre que l’italià Pecco Bagnaia (Ducati) només va poder ser 21è, en la seua pitjor classificació des del GP de Portugal 2022 -quan va patir una caiguda en una qualificació en moll.
En Moto2, l’espanyol Dani Holgado (Kalex) va ser el 'poleman' en el Circuit per primera vegada en aquesta temporada amb un registre de 1:41.549, superant només per 80 mil·lèsimes Jake Dixon (Boscoscuro) i amb Collin Veijer (Kalex) completant la primera línia de graella.
Després d’ells, estarà Albert Arenas (Kalex), després de passar per la Q1, i Dani Muñoz (Kalex) tancarà la segona fila, i Aron Canet (Kalex) partirà novè. Fora deL 'top 10' seran els favorits. El líder del Mundial, Manu González (Kalex), va ser 12è, per darrere del també espanyol Alonso López (Boscoscuro). Més enrere, Izan Guevara (Boscoscuro) sortirà 14è i Iván Ortolá (Boscoscuro), 17è.
Finalment, en Moto3, l’espanyol David Almansa va aconseguir la seua primera 'pole position’ de l’any i també li va donar la seua primera 'pole' a Honda, en firmar el millor temps en la Q2 amb un 1:46.877. Aquest crono li va permetre superar per dos dècimes a l’australià Joel Kelso (KTM) i l’espanyol Ángel Piqueras (KTM) va tancar el 'top 3' des de la Q1.
El líder del Mundial, José Antonio Rueda (KTM), que haurà de complir amb una 'long lap' en la cursa d’aquest diumenge, encapçalarà la tercera fila després de classificar-se setè. Per davant, els també espanyols David Muñoz (KTM) i Adrián Fernández (Profunda) estaran a la segona fila, mentre que el 'top 10' el tancarà el 'rookie' Màxim Quiles (KTM).