FUTBOL
L’Atlètic Lleida estrena avui el Camp d’Esports amb el Torrent
Obre la Lliga aquesta tarda (18.00) en el seu nou escenari
L’Atlètic Lleida viurà avui una jornada històrica. Debuta a Segona RFEF rebent a la seua nova casa, el Camp d’Esports, el Torrent (18.00/Lleida en Joc). Després d’un estiu intens veu complert el seu doble somni, jugar a la quarta categoria estatal ocupant la plaça que va deixar vacant per deutes a la plantilla el Lleida CF, previ pagament dels 288.920 euros per disfrutar d’aquest dret i ho fa en el centenari estadi. Arriba a aquest inici de Lliga amb 1.522 abonats, segons va comunicar ahir el club.
L’equip que entrena Gabri García arriba a aquest debut després d’una pretemporada irregular, durant la qual ha anat conformant una plantilla amb 11 jugadors que continuen del passat curs i quinze fitxatges (més informació a les pàgines 34 a 36). Va vèncer 0-1 el Vilanova, va empatar 1-1 a Barbastre i 0-0 amb el de Tudela, encara que va perdre per penals, i la resta d’amistosos els va saldar amb derrota: 2-0 davant del Deportivo Aragón, 3-2 davant del Barça At. i 3-1 davant de l’Ebro.
Rep el Torrent, que la passada temporada va disputar el play-off d’ascens a Primera RFEF al finalitzar cinquè en el Grup 3 i es va veure privat de pujar al perdre la final davant del Talavera. L’objectiu de l’equip que entrena Xavi Giménez seria repetir el play-off.
Un dels capitans de l’Atlètic Lleida, Pau Torres, exjugador del Lleida que torna al Camp d’Esports, preveu una temporada igualada. “Hi ha diversos equips que opten a l’ascens, però fins i tot els que lluitaran per mantenir-se no regalaran res. Nosaltres som nous a la categoria i hem d’anar partit partit.” Valora que el club “està fent les coses molt bé, el dia a dia de l’entitat és molt bo i estem creixent a passos gegantescos”.