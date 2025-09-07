SEGRE

L’Atlètic Lleida estrena avui el Camp d’Esports amb el Torrent

Obre la Lliga aquesta tarda (18.00) en el seu nou escenari

L’Atlètic Lleida estrena avui el Camp d’Esports amb el Torrent

L’Atlètic Lleida estrena avui el Camp d’Esports amb el Torrent

José Carlos Monge
José Carlos Monge

L’Atlètic Lleida viurà avui una jornada històrica. Debuta a Segona RFEF rebent a la seua nova casa, el Camp d’Esports, el Torrent (18.00/Lleida en Joc). Després d’un estiu intens veu complert el seu doble somni, jugar a la quarta categoria estatal ocupant la plaça que va deixar vacant per deutes a la plantilla el Lleida CF, previ pagament dels 288.920 euros per disfrutar d’aquest dret i ho fa en el centenari estadi. Arriba a aquest inici de Lliga amb 1.522 abonats, segons va comunicar ahir el club.

L’equip que entrena Gabri García arriba a aquest debut després d’una pretemporada irregular, durant la qual ha anat conformant una plantilla amb 11 jugadors que continuen del passat curs i quinze fitxatges (més informació a les pàgines 34 a 36). Va vèncer 0-1 el Vilanova, va empatar 1-1 a Barbastre i 0-0 amb el de Tudela, encara que va perdre per penals, i la resta d’amistosos els va saldar amb derrota: 2-0 davant del Deportivo Aragón, 3-2 davant del Barça At. i 3-1 davant de l’Ebro.

Rep el Torrent, que la passada temporada va disputar el play-off d’ascens a Primera RFEF al finalitzar cinquè en el Grup 3 i es va veure privat de pujar al perdre la final davant del Talavera. L’objectiu de l’equip que entrena Xavi Giménez seria repetir el play-off.

Un dels capitans de l’Atlètic Lleida, Pau Torres, exjugador del Lleida que torna al Camp d’Esports, preveu una temporada igualada. “Hi ha diversos equips que opten a l’ascens, però fins i tot els que lluitaran per mantenir-se no regalaran res. Nosaltres som nous a la categoria i hem d’anar partit partit.” Valora que el club “està fent les coses molt bé, el dia a dia de l’entitat és molt bo i estem creixent a passos gegantescos”.

