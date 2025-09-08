El Jutjat Administratiu comunica al Lleida que la Paeria recorre la resolució judicial dient que el club "ja no necessita el Camp d'Esports"
El consistori ha sol·licitat al jutjat que el club deixi d'utilitzar el Camp d'Esports després del seu descens, trencant els acords recents amb l'Atlètic Lleida i l'AEM
El Lleida CF ha fet públic un comunicat denunciant que l'Ajuntament de Lleida pretén deixar-los sense accés al Camp d'Esports. Segons ha notificat el Jutjat Contenciós Administratiu de Lleida al club, el consistori ha presentat diversos escrits on argumenta que l'entitat ja no necessita aquesta instal·lació després del seu descens de categoria, a més de recórrer una resolució judicial que permetia l'ús provisional de l'estadi al club lleidatà.
En el comunicat, el club lamenta que l'Ajuntament no hagi retirat aquests escrits malgrat les seves peticions i denuncia que el consistori no proposa cap alternativa perquè puguin utilitzar les instal·lacions municipals. El Lleida CF considera especialment greu que no s'hagin tingut en compte els acords recentment assolits amb altres clubs de la ciutat com l'AEM i l'Atlètic Lleida sobre l'ús compartit del Camp d'Esports.
L'entitat blava afirma que aquesta decisió trenca el diàleg iniciat en les reunions celebrades el 20 de juny i l'11 de juliol de 2025, mostrant així el seu malestar per un canvi d'actitud que consideren injustificat per part de l'administració local.
Acord recent entre els clubs lleidatans
Cal recordar que just fa un mes, el 5 d'agost de 2025, l'Atlètic Lleida i el Lleida CF van anunciar un acord per compartir el Camp d'Esports. Segons aquest pacte, l'Atlètic Lleida es comprometia a pagar 6.000 euros mensuals al Lleida CF (60.000 euros per temporada completa) com a compensació per utilitzar l'estadi i col·locar la seva pròpia publicitat, a més d'assumir els costos de manteniment de les instal·lacions.
Néstor Gutiérrez, vicepresident de l'Atlètic Lleida, va agrair en el seu moment la predisposició del Lleida CF per arribar a aquesta entesa que qualificava de "prioritària" per al club. "Hi ha diferències de criteri, però sempre hi ha hagut cordialitat. És una oportunitat per sumar, no per dividir", va declarar llavors.
Valoració positiva del Lleida CF
Per la seva banda, Marc Torres, adjunt a la presidència del Lleida CF, havia valorat l'acord com a "positiu per al club i per a la ciutat". Tot i reconèixer que "no es tracta de l'escenari ideal" ni d'un conveni que el Lleida CF "hagués firmat fa un any", va defensar que, ateses les circumstàncies actuals, "el pacte és beneficiós" i va destacar que fou consultat amb el Consell Social de l'entitat.
Amb aquesta nova situació jurídica provocada pels escrits de l'Ajuntament, el futur de l'acord entre clubs i l'ús del Camp d'Esports queda en una situació d'incertesa, a l'espera de les decisions judicials i possibles noves negociacions entre les parts implicades.