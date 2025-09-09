FUTBOL
Buscant l’ascens una vegada més
FC Alcarràs. Després de perdre als penals en l’eliminatòria per pujar la temporada passadacontra l’Alpicat, els de Josep Gil tornaran a cercar l’anhelat retorn a Primera Catalana
El FC Alcarràs inicia la temporada 2025-26 a Segona Catalana amb un objectiu ambiciós: aconseguir l’ascens. El curs passat ja va demostrar el seu potencial acabant en tercera posició i sent l’equip més golejador del grup, encara que el somni es va truncar a les semifinals del play-off, on van quedar eliminats en la tanda de penals davant l’Alpicat.
Malgrat aquella decepció, les sensacions positives han reforçat la confiança en el projecte. L’Alcarràs no juga a Primera Catalana des de la temporada 2021-22 i, des d’aleshores, encadena tres cursos consecutius a Segona, sempre instal·lat a la zona alta de la taula i quedant-se molt a prop de l’anhelat ascens, un objectiu que aquest any confia arribar.
El club manté la continuïtat a la banqueta, amb Josep Gil: “L’equip ha hagut de fer una remodelació important, ja que han marxat set jugadors, gairebé tots titulars, però finalment hem aconseguit formar una plantilla competitiva.” Tanmateix, s’han reforçat amb Kumah Duah (Castellserà), Marwan Zaarí i Carlos Pla (Alpicat), Pol Esteve (Puigvertenc), Jordi Sidahmed (Balàfia), Balla Moussa, Lucas Da Costa i Daniel Cordeiro (Tàrrega). Així mateix, la cohesió dels nous fitxatges serà un objectiu afegit.