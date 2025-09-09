Calendari de l’Hiopos Lleida: ja es coneixen els horaris de tots partits
El conjunt bordeus obrirà la competició com a local el dissabte 4 d’octubre a les 21:00 hores al Barris Nord
L’Hiopos Lleida començarà la Lliga Endesa 2025-26 com a local rebent al Rio Breogán el dissabte 4 d’octubre a les 21:00 hores al Barris Nord. L’Associació de Clubs de Bàsquet (ACB) ha fet públic aquest dimarts el calendari complet de la competició.
La primera jornada del campionat de lliga es disputarà durant el cap de setmana del 4 i 5 d’octubre, amb nou partits repartits entre dissabte i diumenge. Entre els partits més destacats d’aquesta primera data, a més de l’Hiopos Lleida, es troba l’enfrontament entre el Reial Madrid i el Dreamland Gran Canaria diumenge 5 a les 12:30 hores, així com el València Bàsquet contra el Barça, que tancaran la jornada diumenge a les 19:00 hores.
El calendari de la primera volta
Després del seu debut contra el Breogán, l’Hiopos Lleida visitarà al Barça en la segona jornada (12 d’octubre, 12.30 h), per posteriorment rebre al València Bàsquet (19 d’octubre, 17.00h) i jugar contra el Coviran Granada al Barris Nord (25 d’octubre, 18.00 h). La cinquena jornada els enfrontarà com a visitants al Joventut de Badalona (2 de novembre, 12.00 h).
Un dels partits més esperats per l’afició ilerdenca serà la visita del Reial Madrid al Barris Nord, programada per al dissabte 20 de desembre corresponent a la jornada 11. Serà a les 19.00 hores.
La recta final de la temporada regular
La competició regular s’estendrà fins finals de maig del 2026, amb la jornada 34 i última prevista per al divendres 29 de maig, on tots els partits es disputaran de forma simultània, encara que l’ACB encara no ha definit els horaris exactes per a aquesta data. L’Hiopos Lleida tancarà la temporada regular enfrontant-se a l’UCAM Múrcia.