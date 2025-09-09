L'afició del Lleida CF desplaçada a Can Vidalet nega insults racistes
Segons els seguidors lleidatans, van ser ells qui van patir contínues provocacions per part de treballadors del club local
La penya BluesNord va desmentir ahir categòricament les acusacions de comportament racista publicades pel portal informatiu Esplugues.digital, que citava fonts de Can Vidalet.
Segons el mitjà, la grada visitant d'aficionats del Lleida va protagonitzar diversos incidents, com insults (alguns de caràcter racista) cap a jugadors, cos tècnic, l’organització i els àrbitres, a més de llançament de líquids i escopinades. Aquests fets consten a l’acta arbitral i van tensar molt l’ambient.
Segons els seguidors lleidatans, van ser ells qui van patir contínues provocacions per part de treballadors del club local, denunciant comportaments com enregistraments i gestos considerats poc professionals.
Entre els assenyalats es troben membres del cos tècnic de categories inferiors i el jugador amb dorsal número 7, que al ser expulsat es va encarar amb el públic lleidatà amb gestos provocadors.