FUTBOL
El Linyola afronta el debut a la Copa de la Reina “amb la màxima il·lusió”
El CFS Linyola viurà aquest dissabte vinent una jornada històrica. L’equip, que la passada temporada va competir per primera vegada a la Segona Divisió Nacional de futbol sala femení, debutarà a la Copa de la Reina rebent al seu pavelló el Rubí (19.15), competició per a la qual es classificaven els deu primers i en què va entrar folgadament a l’acabar la Lliga en una excel·lent cinquena posició.
El seu entrenador, Xavi Alís, explicava que “és un orgull que Linyola competeixi a la Copa i afrontem l’eliminatòria amb la màxima il·lusió i sense renunciar a res”. “Serà una festa del futbol sala lleidatà”, afegia.
Curiosament, el Linyola disputarà dos partits consecutius contra el Rubí, ja que l’equip barceloní serà també el seu rival en la primera jornada de Lliga, que es disputarà el 20 d’aquest mes. Serà la segona temporada en la qual participarà en la segona divisió estatal del futbol sala femení.
Val a dir que el Rubí està cridat a ser un dels equips capdavanters de la Lliga, ja que va descendir de la màxima categoria i s’ha marcat com a objectiu recuperar-la.
El Linyola ha fet cinc fitxatges de cara a la pròxima temporada, entre els quals dos jugadores noruegues, per completar una plantilla amb 16 efectius.