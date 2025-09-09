AUTOMOBILISME
Lluís Rodríguez guanyal’Estatal i anirà al Dakar 2026
El lleidatà obté el campionat de ral·lis TT i correrà per segon cop la prova saudita
Lluís Rodríguez serà un dels lleidatans que competiran del 3 al 17 de gener al Dakar 2026 a l’Aràbia Saudita i ho farà com a vigent campió d’Espanya de Ral·lis Tot Terreny, a la categoria T2, després de la disputa de la cinquena i penúltima prova del campionat, el Cierzo Rally-Ejército de Tierra, una de les proves més exigents del calendari.
Així, hi participarà per segona vegada, però amb el matís que en la primera ocasió ho va fer en el denominat Dakar Classic el 2022, al volant d’un Toyota Land Cruiser de l’any 1992 preparat per ell mateix.
Ara s’ha marcat com a objectiu acabar la cita més dura del món dels raids pilotant un altre Toyota, aquesta vegada el model VDJ 200 i a la categoria Stock. Es tracta d’una categoria que ressuscitarà el Dakar en la pròxima edició amb vehicles de producció (abans coneguts com a T2), que són 4x4 de sèrie amb modificacions limitades, dissenyats per oferir una aventura més assequible davant els prototips més complexos de la categoria Ultimate (T1). “Al Dakar no vaig amb cap expectativa a nivell competitiu. El repte és acabar”, admet.
Abans d’afrontar la prova dakariana té previst ultimar la seua preparació el mes d’octubre, encara que no ha decidit encara en quin. “D’una banda hi ha el Rally TT Cuenca els dies 3 i 4 d’octubre que és l’última prova del Campionat d’Espanya, però no tinc necessitat de disputar-la perquè ja soc campió. I després està la Baja Portalegre entre el 232 i el 25 d’octubre, que és prova FIA i la millor del campionat portuguès. Crec que faré aquesta”, explica.
Per a la conquesta del Campionat d’Espanya de Ral·lis TT a la categoria T2 ha comptat com a copilot amb el jove Fernando Giménez, però per al Dakar ha optat per algú més experimentat com és Marc Martínez. “Al tractar-se d’una prova molt més dura necessito algú que tingui bona mà com a mecànic”, argumenta Rodríguez per a aquesta elecció.
El principal cost per participar en el Dakar és el vehicle i el seu manteniment i el cost de les inscripcions el sufraga amb fons propis i amb patrocinis, que espera poder obtenir durant el mes de novembre quan s’atansi la cita saudita.