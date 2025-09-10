FUTBOL
El Barça jugarà davant del València al Johan Cruyff
El club farà un sorteig entre abonats per a un aforament de només 6.000 places
El Barça va confirmar ahir, a través d’un comunicat, que el partit d’aquest diumenge (21.00) contra el València, corresponent a la quarta jornada de LaLiga EA Sports, es disputarà a l’Estadi Johan Cruyff al no haver obtingut encara els permisos necessaris per reobrir l’Spotify Camp Nou.
L’entitat va manifestar que està “treballant intensament per obtenir els permisos administratius per a l’obertura de l’Spotify Camp Nou en les pròximes dates”, i va agrair als socis i aficionats la seua “comprensió i suport en un procés tan complex i il·lusionant”.
En un segon escrit, el club català va anunciar que només els 16.151 socis abonats que van completar les temporades 2023-24 i 2024-25 a Montjuïc podran adquirir les entrades per al partit del Johan Cruyff, que compta amb un aforament de 6.000 espectadors.
Els interessats s’hauran d’inscriure per zones en un formulari habilitat a la pàgina web del club, amb una petició individual o conjunta fins a un màxim de quatre socis, entre el 10 de setembre a les 10.00 i el dia 12 a les 10.00, moment en què es realitzarà el sorteig si la demanda supera la quantitat d’entrades disponibles.
Així mateix, el club blaugrana no va especificar l’aforament reservat per a l’afició del València.
El Barcelona efectuarà certes adequacions al recinte ubicat als voltants de la Ciutat Esportiva Joan Gamper, com la instal·lació de les càmeres del VAR i d’una connexió de fibra adequada per al seu bon funcionament.
En aquest sentit, LaLiga va exposar recentment que el Johan Cruyff presenta “avanços positius” i va confirmar que durant aquesta setmana continuaran amb les auditories i les revisions tècniques pertinents abans d’aprovar oficialment el canvi de seu.
Ara, la incògnita és on jugarà el Barcelona els pròxims partits, ja que exercirà de local en tres dels cinc duels que disputarà en tres setmanes.
Mentre no té l’autorització per tornar a l’Spotify Camp Nou, l’entitat ha tancat un conveni amb l’ajuntament per utilitzar l’Estadi Olímpic Lluís Companys fins al febrer en el cas que el camp de les Corts no estigui operatiu.
Lamine somia amb “moltes Pilotes d’Or”
En una entrevista exclusiva en el pòdcast Resonancia de Corazón de José Ramón de la Morena, Lamine Yamal no amaga el seu somni d’aconseguir la Pilota d’Or. És més, l’atacant barcelonista pensa a fer història al llarg dels anys amb aquest trofeu. “Ho vaig dir als meus amics, no somio amb tenir una Pilota d’Or, somio amb tenir-ne moltes”, va declarar.
Rashford marca en la golejada anglesa
El davanter del Barça Marcus Rashford va contribuir amb un gol en la golejada d’Anglaterra amb Sèrbia 0-5. Els anglesos van firmar un 15 de 15 punts, ja que han guanyat els cinc partits jugats, la qual cosa els deixa amb peu i mig en el Mundial.
Figo fitxaria Pedri per al Reial Madrid
L’exfubolista portuguès Luís Figo elegiria el centrecampista espanyol Pedri González si hagués de fitxar per al Reial Madrid algun jugador del Barça i l’uruguaià Fede Valverde si hagués de fer-ho a la inversa perquè ambdós són “grandíssims jugadors i tenen un rendiment altíssim sempre”.
França no vol el club blanc a la Pilota d’Or
El diari francès L’Équipe va publicar en portada que el Reial Madrid “no hauria d’anar més a la gala de la Pilota d’Or” per les seues contínues insolències.