MOTOCICLISME
Dur comunicat del Moto Club Segre després del tancament del Circuit de Bellpuig: “hi ha responsables concrets”
El Moto Club Segre assenyala la Catalana com a responsable directa del cessament de l’activitat del Circuit de Bellpuig per ordre de la Generalitat. Portava 36 anys al capdavant de la gestió
El tancament del Circuit de Motocròs de Bellpuig, després de 36 anys d’activitat ininterrompuda, ha provocat que el Moto Club Segre, entitat que ha gestionat la instal·lació des de la inauguració el 1989, emetés ahir un dur comunicat en el qual assenyala directament la Federació Catalana de Motociclisme (FCM) com a principal responsable d’aquesta situació.
Segons afirma el club lleidatà, el tancament “no és un accident ni un fet inevitable”, sinó que té “responsables concrets”. En el seu comunicat, acusa l’FCM d’actuar “de manera malintencionada i a l’esquena del Moto Club Segre”, perjudicant així tot el motociclisme català. A més, denuncia que la Federació va aprovar retribucions per al seu president, “pagades amb l’esforç dels clubs i pilots”, mentre el circuit de referència del motocròs català es tancava.
L’anunci oficial del tancament es va produir el passat 12 de maig a través d’un breu comunicat a les xarxes socials. El Moto Club Segre hi explicava que el secretari general de l’Esport, Abel Garcia, com a màxima autoritat responsable del Circuit de Catalunya de motocròs, va comunicar oficialment al club el 8 de maig la clausura temporal de la instal·lació “fins a nou avís”.
La Generalitat, propietària del 75% de l’empresa pública Circuit de Catalunya (la resta es reparteix entre la Diputació amb un 22% i l’ajuntament de Bellpuig amb un 3%), justifica aquesta decisió per la necessitat d’adequar el traçat a la legalitat vigent. Els convenis que mantenia amb l’ajuntament i el Moto Club Segre havien caducat el 2021, la qual cosa feia necessari un replantejament en el model de gestió, buscant un enfocament més professional per a la instal·lació.
El circuit de Montperler, inaugurat el 1989, ha estat gestionat pel Moto Club Segre des dels seus inicis, organitzant totes les competicions celebrades al recinte.
Lluís Capdevila, president del club, expressava ahir a SEGRE la seua profunda decepció i el seu enuig amb la Federació Catalana: “En lloc d’ajudar-nos han donat males referències nostres a la Generalitat. El tancament em sap greu sobretot pels pilots i a més el circuit està deteriorat al no haver-hi ara manteniment. En el rerefons hi ha interessos com el fet que nosaltres donéssim suport a una altra candidatura en les eleccions a la Federació Espanyola”, va explicar Capdevila.
Crida a alçar la veu
En el seu comunicat, el Moto Club Segre fa una crida a tots els clubs i aficionats per no quedar-se en silenci. “Callar és acceptar la injustícia. Cal exigir responsabilitats i transparència per obrir una nova etapa que posi al davant l’esport i els seus practicants”, assenyala. A més, adverteix que Bellpuig podria ser només el primer pas d’un deteriorament generalitzat si aquest model de gestió continua, cosa que afectaria altres circuits i clubs catalans. El text acaba amb un missatge contundent: “No més excuses. O ens unim ara, o el motociclisme català continuarà perdent futur i oportunitats. Fins aquí hem arribat.”
Les dos proves del Campionat de Catalunya, que el Moto Club Segre havia d’acollir a l’octubre i al novembre, les ha hagut de traslladar a Ponts. “Ni tan sols ens han deixat organitzar-les abans del tancament”, va lamentar Capdevila.